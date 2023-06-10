歐聯決賽｜曼城決鬥國際米蘭爭標　哥迪奧拿提爭冠一大重點

2008年，阿布扎比聯合集團入主曼城，「藍月亮」一夜之間成為豪門，縱然15年間曾經贏得英超﹑足總盃等殊榮，但歐聯冠軍一直是他們的終極目標。今晚（10日）深夜，曼城將與國際米蘭在土耳其伊斯坦堡爭標，主帥哥迪奧拿當然希望在今仗圓夢，但兩個啟示或對曼城爭標有暗湧。



歐聯決賽



曼城 對 國際米蘭 今晚深夜3點

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決戰前夕，曼城眾將作最後準備。（Getty Images）

當曼城上周末足總盃決賽擊敗曼聯後，三冠王的霸業只剩最後一關，神鋒艾寧夏蘭特賽後高呼「仲有一場」（One More），只要在今晚深夜擊敗國際米蘭，追求多年的歐聯獎盃將成為囊中物，同時變成「三冠王」。

對上一次如此接近歐聯冠軍，是兩年前，當時曼城一球不敵車路士，與歐聯冠軍擦身而過，當年的經驗對曼城有否幫助，主帥哥迪奧拿直言兩場是不同的賽事，「當年決賽當然有得着，但兩場是截然不同，不同的對手﹑不同的球員，我們已有部署，球員們亦準備傾盡全力。」

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兩年前，曼城在歐聯決賽與冠軍擦身而過。（Getty Images）

在一場過的決賽，一切也有可能，哥帥希望球隊保持冷靜，事關國際米蘭在防守上十分到家，「賽前部署只是確保我們的穩定性，但到了關鍵時刻，需要進攻或防守，當時已沒有戰術可言，一切與心態有關，究竟有多想勝出。穩定性是十分重要，我們需要控制，變得更耐心，因為他們（國際米蘭）的防守十分出色。更重要的是，在0：0的情況下，意大利球隊覺得自己領先，這是與我們的最大分別，無論領先或落後，都要更穩定。」

面對國際米蘭，哥迪奧拿表示球隊發揮要更穩定。（Getty Images）

今季累積攻入52球的夏蘭特，絕對是曼城的前線重心，今仗同樣衝擊個人首個歐聯冠軍，近7場只得1個入球，夏蘭特對這些評論一於少理，「若我說沒有壓力必定是說謊，我當然有壓力，我必定會盡我所能。凡事有兩面，可以是7場只入1球，亦可以是52場入52球，當我入球愈多，就有更多聲音，我當然不會放上心，只要以表現說話就可以。」

縱然有不同聲音，但夏蘭特一於少理。（Getty Images）

兩個啟示或阻曼城封王

即使曼城被外界看高一線，但有兩個啟示或成曼城登頂的阻力。國際米蘭過往3次稱霸歐聯及前身歐冠盃，對上一次是13年前，當年由摩連奴領軍的國米，決賽擊敗拜仁慕尼黑，同時打斷對方的三冠夢。另外，國際米蘭在1965年贏得歐冠，巧合的是，今年的歐協聯盟主韋斯咸，當年亦贏得歐洲盃賽冠軍盃，不知這兩點會否令曼城的美夢成空。