英超｜利物浦失歐聯資格會星散？　高普：有人想走的話我親自車佢

利物浦失歐聯資格後，球星穆罕默德沙拿在社交網站表示失望到崩潰。領隊高普在記者會上表示，不擔心陣中主力因沒有歐聯踢而要求離隊，他更表示若有球員因此求去，「我會親自駕車載他去其他球會」。



高普表示沙拿沒有離隊的意思。（Getty Images）

當曼聯在周四擊敗車路士後，意味住利物浦肯定無緣前4名，失去來屆歐聯資格，將出戰歐霸盃。利物浦鋒將穆罕默德沙拿當日在Twitter表示，對歐聯資格感到非常失望，他寫：「我完全崩潰了！絕對沒有任何藉口。我們擁有打入下屆歐聯所需的一切，但我們失敗了了。我們是利物浦，晉級歐聯是最低的要求。我感到抱歉，但現在還是太早去發表一些樂觀及加油的帖子。我們令自己及你們失望。」

在周五的記者會上，利物浦領隊高普被問到對沙拿這番留言的看法，他說：「沙拿喜歡這裏，他是球隊的一部分。他是為「我們」所做的而道歉，而非為「其他人」所做的，但我都會處理，沒有問題的。」

高普被問到會否擔憂沙拿有意求去時，他說：「沒有擔心過。我有聽過他的說話，但聽不出會向這方面（離隊）發展的可能。」

沙拿去年夏天與利物浦續約3年，周薪超過35萬鎊，他今季在英超射入19球，暫排射手榜第4位。

高普笑言若有球員想離開，會親自載他去新球會。（Getty Images）

他表示若有球員因此求去，他不阻止。這位德國籍主帥說：「如果有一個球員跟我說『噢！我們沒有歐聯踢，我一定要離開』，我會親自駕車載他去其他球會。」

「我會拿起車匙，跟他說『來吧！上車！你想去什麼地方？我載你去』！」

利物浦上次無緣英超前4名已經是15/16球季，那是高普季中接掌帥印的球季，之後連續6季利物浦皆能躋身前4位。高普表示球員對失去歐聯資格難免失望，但沒有影響球隊團結。

高普在15/16球季中接手利物浦，自16/17球季後連續6季帶領球隊打入前4名，直至今季斷纜。（Getty Images）

高普說：「我們沒有怪責彼此。一切沒有問題。如果爭取不到歐聯資格，最佳的成績排名會是第5位，這就是我們已經做到的。」

「如果在10輪聯賽前，你問我有沒有可能做到，我肯定答沒有。球員雖然不完美，但已經做得好好。我們最後得這個排名，因為之前表現不穩定。」

利物浦37戰得66分，煞科日會對修咸頓，無論勝負都會以第5位完成球季。