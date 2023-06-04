皇馬確認賓施馬季尾離隊　創錦標紀錄5奪歐聯　下一站沙特︱西甲

西班牙足球班霸皇家馬德里宣布，隊長賓施馬（Karim Benzema）將於季尾離隊，在馬德里14年生涯告一段落。

賓施馬在皇馬累積25項錦標，包括5奪歐聯，5次世界冠軍球會盃，4次歐洲超級盃，4次西甲，3次西班牙盃和4次西班牙超級盃，創下球會紀錄，獲皇馬形容為：「我們其中一位最偉大傳奇」。



賓施馬2009年加盟皇馬時只得21歲，在皇馬黃金歲月之中，絕對不是最耀眼一員，當C朗拿度和加里夫巴利先後加入，三人合組「BBC」三箭頭組合，曾在歐聯予取予攜。到C朗和巴利分別離隊和淡出，賓施馬逐漸向世人證明他的能力。

35歲的他仍處生涯巔峰，目前為應屆金球獎（Ballon d'Or）得主。上屆歐聯四強他幾乎憑一己之力帶領皇馬奇蹟反勝曼城，再在決賽擊敗利物浦捧盃，他以15球成為歐聯神射手，帶領球隊在後C朗年代重返歐洲之巔，那是皇馬歷來第14座歐聯冠軍。可惜今屆歐聯四強再遇曼城，未能再施魔法。

賓施馬為皇馬累積上陣647次，為球會歷來第5最多，並以353球位居皇馬射手榜次席。球會盛讚他的皇馬生涯為「態度和專業精神的模範」，「他完美代表球會價值，有權決定個人前途」、「全球皇馬球迷都曾享受他猶如魔法一樣的獨特足球風格，令他成為球會其中一個最偉大標誌人物，也是全球足球偉大傳奇之一。」

皇馬更衣室曾被舊將奧迪加特形容為冷冰冰，對於賓施馬這份離隊聲明，皇馬罕有地盡見溫情，「皇家馬德里曾經是亦永遠會是賓施馬的家，我們祝願他和家人在生命新一章一切美好。」球會預告，6月6日會舉行賓施馬的告別會，到時會長佩雷斯將親自出席。