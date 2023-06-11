歐聯｜夏蘭特加盟曼城首季贏盡冠軍　甜蜜凝望女友披國旗大方合照

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在歐聯決賽雖然沒有入球，但他今季一加盟曼城便連奪三大錦標（英超、歐聯、英足總盃），能力及影響力都毋庸置疑。更引人注意的是，夏蘭特的足球員女友Isabel再度現身，兩人在草地上慶祝的甜蜜互動登上挪威媒體頭條。



夏蘭特與Isabel的戀情，早已被英國和西班牙媒體曝光，但這位曼城前鋒近月才開始與女友在正式場合一同現身，早前曼城捧得英超冠軍時，Isabel已出現在頒獎禮，與夏蘭特和其家人一起合照、慶祝。

夏蘭特與Isabel一同與獎盃合照。（Getty Images）

來到歐聯決賽，夏蘭特大方地帶着Isabel，與歐聯獎盃一起讓攝影師拍下合照；其後，兩人在球場上的互動也惹人注目，Isabel拿着挪威國旗，像為夏蘭特戴頸巾般掛上；而夏蘭特也坐在草地上，手中拿着冠軍獎牌、凝望坐在椅子上的女友，一臉幸福。挪威媒體《世道報》更是以兩人的互動照片做頭條，大字寫上「與Isabel一起慶祝」。

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Isabel是什麼人？根據與夏蘭特關係密切的挪威媒體《世道報》，這位19歲挪威少女全名Isabel Haugseng Johansen，與男友一樣是一位足球員，同時在時裝店兼職，她與夏蘭特來自挪威城市布呂訥（Bryne），之前曾在此效力家鄉球會布呂訥FK，曾取得入球，這球會同時也是夏蘭特的母會，英媒《太陽報》指兩人正是因這支球隊而結識，相信兩人在夏蘭特仍效力多蒙特時已相戀。

夏蘭特、其家人與Isabel一同留影。（Getty Images）

夏蘭特今仗雖然沒有入球，但他加盟曼城的首個球季便已十分成功，連奪英超、足總盃和歐聯冠軍，是曼城追平曼聯「三冠王」紀錄的關鍵人物，他本人也獲選為今季英超最佳球員、刷新英超單季入球紀錄和成為神射手，在各項賽事上陣53場攻入52球之多。賽後，他向《世道報》談起感受時道：「一切都太美好了。一個來自布呂訥的男孩，今天贏得了三冠王，以第一季來到英超來說，不算太差。」他幽默地說。

夏蘭特又認為，自己的成功反映人人都有此機會：「不是人人都能實現夢想，但總有些人做到，而這（自己實現夢想）反映了人人都有機會。一個本來只在布呂訥市內踢波的男孩做到了，證明一切都有可能。」