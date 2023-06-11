歐聯決賽｜艾華利斯由阿根廷贏到曼城　一季橫掃所有變人生贏家

世界盃﹑歐聯﹑英超是不少球員窮整個職業生涯追趕的獎盃，或許到最後亦是徒勞無功。對於曼城的阿根廷前鋒艾華利斯而言，他在174天內，一一高舉以上的錦標，算得上是當代球壇的人生贏家。



2022年初，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）在22歲生日當天，獲得一份最佳的生日禮物，與曼城簽下一紙5年半合約。與曼城簽約後，先以借將身份留效母會河床半季，夏天才正式轉戰英超，艾華利斯成功之路才正式開始。

艾華利斯與艾寧夏蘭特一同加盟曼城，這名暱稱「蜘蛛仔」的阿根廷前鋒，只好擔任對方的副選。艾華利斯不乏上陣機會，今季英超上陣31場，雖然只得13場正選，但他在其中7場也有進賬。

艾華利斯首季登陸英超，縱然正選機會不多，依然有9個聯賽入球。（Getty Images）

縱然在曼城不是常規正選，艾華利斯依然是阿根廷國家隊的常客，並入選卡塔爾世界盃大軍。艾華利斯在世界盃繼續有表現，整個賽事一共交出4個入球，其中兩球來自4強對克羅地亞一仗。艾華利斯以正選披甲，憑他的衝擊力撞散對方防線，引球繼續殺入禁區，有點幸運成份下建功，下半場再接應美斯傳中撞射破網，加上他上半場博得12碼，全場阿根廷3個入球也與他有關。往後的故事都不用多談，美斯領阿根廷如願高舉世界盃冠軍，艾華利斯功不可沒。

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艾華利斯在世界盃4強梅開二度兼博得12碼，阿根廷封王他都功不可沒。（Getty Images）

回到英超，曼城依然守在次席，一直追趕阿仙奴，及後兵工廠季尾自爆，將榜首位置拱手相讓予曼城，艾華利斯在主場對車路士一仗一箭定江山，最終完成聯賽三連霸，亦是艾華利斯首個英超冠軍。

艾華利斯首季登陸曼城亦贏得冠軍。（Getty Images）

直至上周末的足總盃決賽，即使艾華利斯先列後備兼坐足全場，曼城同樣力克同市宿敵曼聯，他在晉級過程亦貢獻3個入球及2個助攻，加上歐聯再挫國際米蘭後，順利成為三冠王。艾華利斯在短短174日內，連捧世界盃﹑英超﹑足總盃及歐聯，只是22歲之齡，已經完成了不少球員整個生涯努力追求的目標。

有趣的是，艾華利斯首度出戰的紀錄良好，不論是南美自由盃﹑美洲國家盃﹑世界盃﹑英超﹑足總盃及歐聯，同樣奪冠而回。