歐聯決賽｜盧卡古化身「中堅賓」　黃金扳平機會被艾達臣神救

歐聯決賽，國際米蘭前鋒盧卡古成為部分網民「恥笑」的對象，因為他不幸地化身「中堅賓」，將隊友費達歷高迪馬高的頭槌補中擋出。在比賽尾段，盧卡古還有次機會做英雄，但他小禁區內的頭槌攻門被救出。

撇開這些被放大的時刻，盧卡古其實踢得不錯，當他在56分鐘後備入替後，激活了國米的進攻，只能嘆句運氣不佳。



盧卡古化身「中堅賓」時刻：

擔任評述的法國名宿亨利慨嘆盧卡古又會成為眾人箭靶，亨利說：「他將不得不再次經歷在世界盃後面對的一切。儘管我覺得費達歷高迪馬高這球很難怪責他，但人們仍然會責怪他。」

對於盧卡古完場前的頭槌被撲出，亨利說：「那記小禁區內的頭槌將會不斷困擾他。他不得不面對及忍受。我都輸過決賽，又贏過決賽，有時候，你不是站在勝利的一邊。」

盧卡古88分鐘頭槌被艾達臣救出：

盧卡古的前鋒拍檔拿達路馬天尼斯說：「有時皮球會進龍門，有時不會。就算曼城的門將也不知道自己怎樣救出盧卡古的頭槌……我們已經令對方陷入困境，我們製造到機會，只是把握不到，這是他們獲勝的原因。」

盧卡古末段頭槌攻門，未能為國米追平。（Getty Images）

盧卡古入場後，國米攻力明顯改善，他踢得比迪斯高好。盧卡古未入場前，國米5次攻門，僅1次中目標，而在盧卡古入場後，國米製造到9次埋門，5次中目標。盧卡古全場3次埋門，2次中目標，兩項數據皆並列全隊最高。