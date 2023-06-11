哥迪奧拿曼城三冠王破解haters質疑　離開巴塞美斯一樣掂｜01球評

哥迪奧拿（Pep Guardiola）終於可以在巴塞隆拿以外的球會贏得歐聯冠軍，而且一贏就三冠王，成為史上首位兩次達成歐洲三冠王的主帥。

哥帥以前執教巴塞隆拿非常成功，兩奪歐聯冠軍，更成為六冠王，但都有部分球迷質疑他只是「靠美斯、沙維及恩尼斯達」。離開巴塞11年，哥帥一手打造的曼城歷史性首次歐洲登頂，相信會令僅餘的質疑者閉嘴。



哥迪奧拿與行政總裁蘇利安奴及主席Khaldoon Al Mubarak一起舉起歐聯獎盃。（Getty Images）

哥迪奧拿在2008年由巴塞二隊升職，接掌巴塞一隊帥印。由08/09到11/12的4個球季，哥帥的「夢三」雄霸球壇，3次贏得西甲，兩度歐聯封王。美斯無堅不摧，沙維、恩尼斯達及布斯基斯的中場組合令對手絕望。在2009年，巴塞驚人地完成六冠王霸業。

哥迪奧拿教練生涯一出道就為巴塞贏盡錦標。（Getty Images）

儘管哥迪奧拿一出道就取得史無前例的豐功偉績，但總有部分球迷質疑，覺得他只靠沙維、美斯、恩尼斯達贏冠軍。不知是直是曲，會出現「我呀嫲帶到贏啦」之類的言論。內地球迷更提出一個叫「栓狗冠」的說法，意思是球員那麼強，就算在後備席放一隻狗督師，這支球隊都能贏冠軍。

哥迪奧拿的成功是靠美斯？（Getty Images）

在拜仁慕尼黑的3個球季，令哥迪奧拿的面對更多的質疑。拜仁向來雄霸德甲，贏聯賽及德國盃冠軍不算什麼豐功偉績，甚至只稱得上為基本要求，拜仁希望哥帥可以打造一支像巴塞般的無敵雄師，稱霸歐洲。結果，哥迪奧拿的拜仁連續3屆歐聯4強止步。

哥迪奧拿在拜仁贏德甲冠軍，但始終入不到歐聯決賽。（Getty Images）

在拜仁的成績，似乎證明了部分質疑是合理的，難道哥迪奧拿離開了美斯、沙維及恩尼斯達就不懂贏冠軍？更能佐證的是，在哥帥執教拜仁的前一季，希歷基斯以一套近似的陣容為拜仁贏得球會史上首座三冠王，到哥帥離開拜仁後幾年，費歷克再幫拜仁達成三冠王。

還有一點，巴塞在哥迪奧拿離隊後並沒有馬上衰落。安歷基利用美斯、沙維、恩尼斯達為骨幹，加上蘇亞雷斯及尼馬，在14/15球季為巴塞再次成為三冠王。這些事實彷彿皆指向一點：哥迪奧拿之強只是靠巴塞。

沒有哥迪奧拿，巴塞一樣可以贏歐聯及三冠王。（Getty Images）

在曼城，哥迪奧拿得到無比的信任，球會「狂開水喉」為他增兵，基本上應有盡有。然而，哥帥的曼城一次又一次在歐聯賽場上面對挫敗，包括兩年前決賽不敵車路士。

兩年前，哥迪奧拿的曼城與歐聯冠軍擦身而過。（Getty Images）

有留意比賽的都知，哥迪奧拿的戰術確實領先球壇，令人拍案叫絕，但有9個球季，他的先進戰術皆未能為財雄勢大的拜仁及曼城贏歐聯冠軍。戰術創新卻贏不到歐聯，會不會是太離地？會不會是他太固執？會不會對球員要求過高？淘汰賽是否他的弱點？是不是只有沙維及美斯才執行到他的想法？

里奧費迪南在今場歐聯決賽前講過，哥迪奧拿的偉大不需要這一場勝利去證明。他過去多年的成就，在球場上的戰術運用、幫助球員的成長、管理團隊的能力，早已證明他是史上其中一位最優秀的教練。不過，一日未突破那個關口都有瑕疵，總有haters會以此針對及批評哥帥。

哥迪奧拿終於在巴塞以外的球會捧起歐聯。（Getty Images）

經過今個球季，相信哥迪奧拿的haters都應該無話可說了。這支由哥迪奧拿一手打造的曼城，以壓倒性的姿態成為三冠王，完全配得上當今最強球隊的稱號。

哥迪奧拿搣甩靠美斯贏歐聯的標籤。不但不靠美斯，哥迪奧拿的曼城其實沒有特別依賴某個球星。你說夏蘭特入球量驚人，但夏蘭特在季尾幾場關鍵戰啞火或者被嚴密看管時，曼城一樣找到方法入波。你說迪布尼是進攻核心，但此子在今仗決賽因傷離場後，曼城都能打破僵局並守到完場。

哥迪奧拿親吻歐聯獎盃。（Getty Images）

你說門將艾達臣摩拉斯不可或缺，哥帥夠膽足總盃全程用副選史提芬奧迪加擔正，最後贏曼聯捧盃。你說祖奧簡斯路的助攻是重要武器，哥迪奧拿見他不聽話，直接在季中送他離開。

哥迪奧拿證明了他的戰術體系成功，就算少一兩名主將，整部曼城的足球比賽機器都能運作順暢。就算真的運作不順，哥帥拿起士巴拿小修小補，活用其他零件，照樣可行。

這個三冠王既是曼城的勝利，也是哥迪奧拿的勝利。

當然，haters總會有新的質疑出現，將來見到有人說「哥迪奧拿應到史篤城證明自己」也不出奇。若果見到，那就只好一笑置之。