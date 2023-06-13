港足．越南直擊︱狂風雷雨打亂練習計劃　安永佳接受準入籍兵挑戰

香港足球代表隊即將作客世界排名第95位的越南國家隊，港隊周二（13日）抵達越南海防市展開備戰，惟遇上狂風雷雨，打亂了訓練部署。

香港01記者袁志浩 越南海防直擊



港隊今早6時許便在機場集合出發，中午前到達河內，全隊完成落地簽證手續後，轉經陸路前往約兩小時車程外的海防市，並於當地時間下午4時半，於越南甲組足球聯賽球會海防FC的訓練場（Haiphong Football Club Training Ground） 展開抵埗後首課操練。

港隊在狂風雷雨下如常訓練。（袁志浩攝）

部份球員被雨點打到不得不提手遮擋。（袁志浩攝）

練習開始前海防市本已烏雲密布，不時閃電及傳出雷聲；練習中途當地終下起豪雨，令球場旁邊一度出現小型水浸。

由於場地位於河邊，且附近十分空曠，狂風跟雨點狠狠打在球員身上，即使記者躲進僅有的後備席亦全身濕透，頭上的膠板被擊得鏗鏗作響，更何況場上球員。現場缺乏燈光設備，而閃電也愈逼愈近，惟結果港足仍繼續操練，只見部份球員需要把手放在眼前遮雨，狀甚狼狽。

港隊訓練期間附近不時出現閃電。（袁志浩攝）

梁諾恆認為球員可盡早適應惡劣天氣狀況。（袁志浩攝）

不過，現外流中超浙江隊的梁諾恆笑言，自己身為後衛、不太屬於技術型，遇上這種情況其實「好爽」；他又打趣指自己「生平沒怎樣做壞事」，所以不怕被雷劈中。

「雨點很大粒，但未到難受。可是始終會影響訓練，原定每節廿分鐘、會有更多戰術上的配搭，結果只能6分鐘一節地倉促完成。不過這種情況在比賽時都有機會發生，盡早適應、熟習都是好事。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

港足「珍惜」每課操練 安永佳改變踢法近況火熱

主教練安達臣坦言，港隊能聚在一起的時間不多、必須好好把握每課操練，樂見球員最終能完成練習。「我們不能只靠一、兩課練習就進步，所以一定要每天都訓練。」他透露已決定兩場友賽的把關人選，練習內容則集中以逼搶及讓球員面對壓力為主；對於部份進攻球員「加操」傳中跟射門，他再三強調希望麾下改善把握力，「讓我們放長雙眼看吧。」

由於內地聯賽已開季，安達臣早前明言，今月兩場友賽會圍繞4名外流內地球員去建立球隊，梁諾恆承認比3月份時更快融入球隊，希望透過感受作客比賽，港隊能好好磨合。

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安永佳自言最近改變了踢法。（袁志浩攝）

至於新季為廣西平果哈嘹上陣8次、已攻入7球的安永佳，同樣想把氣勢延續至代表隊，他坦言自己最近苦練埋門，踢法上也有改變，「我嘗試踢得更靠近中間、留守在禁區內，減少向外跑，因為我觀察了很多世界級前鋒，他們大部份入球都是來自禁區內。」

另外，面對準入籍兵、19歲中鋒Michael Udebuluzor帶來的競爭，安永佳表示歡迎，「我沒有現場看過他比賽，但仍希望他盡快得到特區護照，競爭只會令我表現、發展得更好。」