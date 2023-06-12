美斯訪中國｜網民惡搞訊息「我是梅西」遭停機　營運商：勿開玩笑

《杭州日報》官方微博報道，有內地網民相信是開玩笑，自稱美斯現滯留機場，向身邊朋友發訊息，要求朋友發錢過來，幫他打點一下保安，事成後會送一支球隊。結果，該網民的電話號碼被停用。營運商表示，相關關鍵字存在大資料篩選和攔截，千萬不要以開玩笑的形式發送類似短信。



從該微博報道附上的圖片見到，該名網民向朋友發送訊息：「我是梅西，我現在被卡在機場出不來，轉我10000我打點一下保安，等我回阿根廷了送你一支球隊。」

網傳美斯抵達北京機場時的照片。（微博）

「球王」美斯近日隨阿根廷國家隊訪華，備戰在北京對澳洲的友賽。美斯在上周六早上搭飛機抵達北京，據報因為入境時這護照出現問題，一度滯留機場。

不過，發完短訊後，他的手機號碼被緊急停機。營運商給他的短訊表示，其手機出現異常使用情況，避免被不法分子利用從事違法違規行為，故對他的號碼緊急停機。

這名打算跟朋友開玩笑的網民，前往營運商的分店辦理重新開通號碼的服務，而營運商的職員表示，大批量發送「打錢」及「轉錢」的短訊，會有被停機的風險。另一家營運商的工作人員表示，對相關關鍵字存在大資料篩選和攔截，千萬不要以開玩笑的形式發送類似短信。