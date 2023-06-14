羽毛球．印尼賽｜港隊混雙組合力戰攜手過關　李卓耀憾負首圈止步

印尼羽毛球公開賽，港隊今日（14日）接連登場，兩對混雙組合力戰3局下順利過關；男單的李卓耀則憾負中國球手李詩灃。



李卓耀力戰憾負李詩灃

伍家朗周二（13日）輕取桃田賢斗過關後，另一男單港將李卓耀今日率先登場，鬥中國球手李詩灃，二人曾在今年的馬來西亞大師賽碰頭，李卓耀當時直落兩局不敵對方。

羽毛球．印尼賽｜伍家朗直落兩局首挫桃田賢斗 次圈鬥印度球手

李卓耀首局大部分時間落後，最多曾經落後6分，李卓耀依然沉着應戰，局末收窄差距至1分至16：17，可惜未能平反敗局，以18：21先輸一局。換場後，戰情亦有所不同，李卓耀次局控制戰局，中段連取7分，拉開差距，並以21：9扳回一城。

進入決勝局，李詩灃再度取回主導，即使李卓耀數次追成平手，惜未能反超前，並在中段連失5分，李卓耀其後再發力，末段一口氣連取6分，一度反超前18：17，其後兩人打成18：18﹑19：19，惟關鍵時刻兩次失誤，最終以19：21落敗，力戰70分鐘憾負，首圈止步。

李卓耀與中國球手李詩灃打足3局，最終力戰而敗，首圈止步。（Getty Images）

李吳配激戰62分鐘過關 下圈鬥「東渡配」

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔緊接登場，與中華台北組合葉宏蔚／李佳馨爭奪晉級席位。雙方早段互換領先，「李吳配」中段連番失分，一度落後5分，以18：21先落後一局。換場後，李吳次局大部分時間領先，即使數次被對手追平，末段一度收窄至1分差距，這對港隊組合仍然以21：19追回一局。

雙方在決勝局繼續拉鋸，李吳配中段曾經落後3分，其後力追至18：18平手，再打成19：19﹑20：20及21：21平手，中華台北組合打出界，令李吳配再有「Match Point」，加上對手網前打落網，以23：21拿下決勝局，力戰62分鐘反勝對手晉級，下圈將挑戰日本的渡邊勇大／東野有紗。

李晉熙／吳芷柔力戰3局勇挫中華台北組合，下圈鬥日本的東渡配。（資料圖片／Badminton Asia Twitter）

鄧謝復仇成功挫韓國組合

港隊另一對混雙組合鄧俊文／謝影雪鬥韓國組合金元昊／鄭娜銀，雙方曾在早前的泰國公開賽8強碰頭，當時「鄧謝配」力戰3局落敗。

鄧謝配入局較快，首局由頭帶到尾，以21：8先下一城，次局以14：21被追平。鄧謝在決勝局早段已拉開差距，隨後未遇太大壓力，以21：10再取一局晉級，成功報回上次的一敗之仇。