羽毛球．印尼賽｜波波夫決勝局慘敗20分出局　堅持負傷作賽贏掌聲

印尼羽毛球公開賽首圈，中華台北「一哥」周天成與法國球手波波夫爭出線，雙方頭兩局鬥得難分難解，周天成決勝局竟然以21：1大勝對手，原來是這名法國球手不慎受傷，他倒地後狀甚痛楚，卻忍痛堅持作賽。雖然賽後獲得不少球迷盛讚精神可嘉，但或許是另有考量。



法國20歲新星波波夫（Christo Popov）上周在新加坡公開賽擊敗主場的駱建佑，打出代表作。今周轉戰印尼賽，男單首圈遇上周天成，首局以21：15先下一城，次局與周天成鬥得難分難解，被對手以20：22扳回一城。波波夫在決勝局竟然以誇張的1：21落敗，無緣次圈。

波波夫早段連失4分，其後衝上網前救波時，不慎觸傷左腳，倒地後狀況痛楚，周天成隨即過網查看對方傷勢，並示意軍醫入場。波波夫接受治療時，不時擰頭，似乎傷勢不輕，但當他走向場邊與教練兼父親交流兩句後，波波夫就回到場中，繼續堅持忍痛作賽，看得出他的移動已大受影響，最終慘敗收場，依然贏得不少球迷的尊重。

波波夫決勝局救波時不慎受傷，狀甚痛楚。（Twitter截圖）

波波夫連行路都有困難，為何還要堅持不退賽？可能與他雙線作賽有關，除了男單，波波夫與哥哥（Toma Junior Popov）出戰男雙，若果他在今仗退賽的話，連緊接舉行的男雙也要退出。波波夫兄弟隨後也可在男雙上陣，可惜也未能完成賽事，在次局中段宣布退賽。

根據國際羽聯的規例，無論因為任何理由退出而無法出賽，每名球員需要向國際羽聯繳交250美元的罰款，如今波波夫兄弟至少省卻500美元。

在場邊以教練兼父親身份督師的老波波夫（Toma Popov），坦言在兩個身份之間遊走不是簡單的一回事，「不論是教練或是父親，看到他（兒子）受傷一幕也不忍看下去，幸好這不是影響生涯的大傷，而是他的球鞋有問題。場邊指導時，有需要在父親與教練之間交換，有時你需要下指令，有時需要鼓勵他們，但無論如何身份，也要保持樂觀。」