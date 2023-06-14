19歲比寧咸多蒙特轉投皇馬　勢創英格蘭球員轉會費紀錄︱足球轉會

西甲班霸皇家馬德里正式簽入多蒙特中場比寧咸（Jude Bellingham），轉會費為1.03億歐元（約8850萬英鎊），連同附帶獎金條款，費用最高可達1.34億歐元（1.15億英鎊），創下英格蘭球員歷來最高轉會費紀錄，而他今年仍只得19歲。



皇家馬德里在官方Twitter帳戶公布正式簽入比寧咸。（皇馬官方Twitter）

比寧咸在母會伯明翰出道，由青年軍年代已因突出表現備受注目，為伯明翰在英冠上陣一季，已被各大豪門爭奪，2020年夏天加盟擅長培養年輕球員的德甲球隊多蒙特。他在蜜蜂兵團很快已站穩陣腳，同年首度入選英格蘭大國腳，並在2021年上演的歐洲國家盃表現出色，是英格蘭獲得亞軍的功臣之一。

年紀輕輕已具備卓越視野和球賽閱讀能力，無論性格和踢法都成熟得不似未滿20歲的小伙子，加上身材高大、身體質素和身體對抗性不俗，令他長年被視為皇馬、利物浦以至曼城等大球會的收購對象。他在多蒙特3個球季，表現愈來愈出眾，尤其2022/23球季多蒙特與拜仁慕尼黑德甲爭冠戰至最後一仗，即使最後未竟全功，他31次聯賽上陣攻入8球，絕對是陣中一大猛將，離隊前累積132次上陣攻入24球。

比寧咸人人欲搶，據報他只心儀皇馬和利物浦兩球會，惟多蒙特開出的標價高昂，紅軍早前已打退堂鼓，基本上只剩下皇馬一途。

近日皇馬被指已接近簽得比寧咸，日前通過體測後，到周三（14日）皇馬正式宣布比寧咸加盟的消息，並以他的名字Jude來搞gag，在官方Twitter連發多文中用上英國著名樂隊披頭四（The Beatles）名曲《Hey Jude》的Hashtag，歡迎這位新球員加盟。

目前英格蘭球員轉會費紀錄，為2021年曼城以1億英鎊從阿士東維拉簽入基亞利殊（ Jack Grealish）時創下，比寧咸加盟皇馬的8850萬英鎊（1.03億歐元）初步轉會費，為歷來第二最高，不過若連同附帶條款，達到最高的1.15億英鎊（約1.34億歐元），這位英格蘭新巨星身價將會超越基亞利殊。