利物浦中場砍掉重練　麥亞里士打後再斟3新星　4將離隊︱轉會專題

高普（又譯：克洛普）領軍之下的利物浦，近季成為唯一打破曼城在英超壟斷的球隊，然而一眾主力開始老退，2022/23球季中場沒有實質增兵之下，表現大倒退，聯賽只得第五，痛失歐聯資格，亦未得到任何獎盃。

隨着副隊長占士米拿、拿比基達和張伯倫三大中場以及借將艾法美路離隊，一條中場線勢將砍掉重練，白禮頓中場麥亞里士打率先加盟，紅軍同時被指正在接洽3大新星，來一場大換血，重新為利物浦中場注入動力。



基達、占士米拿、法明奴和張伯倫四將今夏離隊，利物浦來季將迎來重大轉變。（Getty Images）

1. 中場四將離隊 堤亞高艾簡達拿都可能走

今夏離隊利物浦中場4將：

占士米拿（37歲）/332次上陣入26球

拿比基達（28歲）/129次上陣入11球

張伯倫（29歲）/146次上陣入18球

艾法美路（26歲）/1次上陣入0球（借用）



利物浦在高普領軍下的高速迫搶戰術，4-3-3陣式之中，攻勢很多時由左右兩後衛發動，直接將皮球送上兩翼位置打反擊或快攻，或是中堅45度角斜線送上前場邊路。速度和剛勁以外，一點細膩工作，亦即是前線組織者角式，主要由中鋒球員墮後串連，那是巴西球員法明奴擅長的工作。近季隨法明奴年齡漸大、狀態下滑，紅軍陸續嘗試用其他球員代替，法明奴今夏離隊，轉變無可避免。

至於3個中場球員，最成功的一段日子無論是軒達臣、占士米拿、法賓奴、韋拿杜姆哪三位出場，都是以搶截為主的「鐵人中場」，大部時間派出其中兩人，再加上基達、張伯倫、拉爾拉拿或後期加入的堤亞高艾簡達拿其中一人，為中場加上一點創造力。美好時光不會永遠存在，韋拿杜姆、拉爾拉拿早已離隊，基達、張伯倫傷多過踢，米拿、軒達臣年事漸高活力減退，中場是時候全面改組。

基達、張伯倫今夏約滿離隊，影響不算大，借將艾法美路全季養傷只踢過1場，反而37歲的占士米拿離開晏菲路相信衝擊較大，畢竟他在更衣室地位崇高，而且能力全面，每逢球隊有哪個位置需要替補，米拿叔皆能頂上。除了他們之外，近日盛傳利物浦願意放走32歲的堤亞高艾簡達拿，這位超級星將縱具級數，但同為容易受傷的男人，加上風格始終與利物浦格格不入，球隊想改革中場，只留下隊長軒達臣和法賓奴兩人傳承經驗和穩定軍心已足夠。

2. 麥亞里士打來投＋接洽中的3新星

白禮頓中場麥亞里士打為利物浦今夏頭號收購目標，外界指買斷條款高達6000萬至7000萬英鎊，不似是近季利物浦會出手的高價。意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，阿根廷人的買斷條款遠低於此價，點出價錢僅為3500萬英鎊左右，對紅軍來說是宗「非常好的交易」。交易已經落實，為紅軍中場今夏改組正式展開序幕。

這位24歲球員過去一年在白禮頓和阿根廷演出身價，出任8號位或10號位都十分出色，預期他來投後將穩佔正選一席，角色雷同下，難怪傳出紅軍願意放走堤亞高的消息。他的白禮頓隊友、曾效力利物浦的拉蘭拿這樣形容麥亞里士打：「他不是跑得最快的，也不是最強壯的，但他的腦袋猶如莫迪歷，閱讀球賽較任何人都要更快一步。世界盃時，連美斯也在尋找他、等待跟他配合」，認為強如美斯也要依靠麥亞里士打，足證後者是個非常出眾的球員。

今夏勢加盟利物浦中場4新星：

麥亞里士打（23歲）／已加盟／轉會費約3500萬英鎊

基芬杜林（22歲）／接洽中／身價約3500萬英鎊

文奴高尼（22歲）／接洽中／身價約3000萬英鎊

維爾加（21歲）／接洽中／身價約3440萬英鎊



麥亞里士打是個用波能力出色的中場，紅軍傳聞中還看中的法國名將杜林幼子、基芬杜林（Khephren Thuram）以及另一法國新星文奴高尼（Ｍanu Kone）皆為防守中場，兩人都是22歲，基芬杜林身高達1.92米，數據反映他防守能力強大，而且有身材之餘引球推進能力亦佳，效力法甲球會尼斯，身價估計約3500萬英鎊。文奴高尼也有1.85米高，效力慕遜加柏，他場上位置墮得較後，同樣擁有不錯盤扭能力，估計身價為3000萬英鎊左右。

利物浦同時密切注視切爾達中場新星維爾加（Gabri Veiga），年僅21歲的他2022/23球季在西甲36次上陣攻入11球並取得4次助攻，亮麗表現吸引各大豪門注視，煞科戰主場面對巴塞個人梅開二度後哭成淚人，顯然他深知這場很大機會是他在母會的告別戰。他能踢中場多個不同位置，正是高普最喜歡的多功能球員，身高也達1.84米，有身材、有技術，合約中被指有3440萬英鎊（4000萬歐元)買斷條款，紅軍想得到這個炙手可熱新星，相信要跟車路士競爭。

阿歷山大阿諾特會否直接推上一格踢中場？（Getty Images）

3. 阿歷山大阿諾特位置改變

利物浦中場的改變，除了引入外援，還可以從內部作出改變。右閘阿歷山大阿諾特青年軍年代本為中場，升上一隊後才改踢右閘，他出擊力強，防守能力和回防位置感差，經常成為紅軍防線一大漏洞。高普領隊一直「闊佬懶理」，直到2022/23球季後段，或許受到曼城領隊哥迪奧拿啟發，進攻時將阿歷山大阿諾特的位置由右閘移前一格踢內收型中場，防守時才回到右閘位置。這個做法的好處，是盡量利用阿諾特的長傳和助攻能力，壞處就是要派隊友為他收拾殘局，由右中堅或右中場為他回防補位盯住對手。

不知道這個改變是臨時或是長遠，如果紅軍今夏買來一個具份量的正宗右閘，高普大可將阿諾特直接放前一格打中場。事實上，這是利物浦球迷一直以來認定會發生的事，惟高普似乎無意把阿諾特調位，屢次強調愛將防守無問題。傳奇隊長謝拉特出道初期曾短暫時間踢右閘，之後在中場中路位置大放異彩，令球迷憧憬阿諾特亦會如此，可是阿諾特已經24歲，右閘位置已踢了6年之久，如果這個時候才改變位置是否明智以及效果如何，實在難已預料。

無論如何，利物浦一條中場線今夏大換血勢在必行，也是高普2015年領軍以來，最重要的一次球員大規模調整，成為未來數季紅季發展走向的關鍵。一班舊將開到荼蘼，年輕人的加盟或意味球隊已過最壞時機。阿仙奴已示範青春班底的威力，利物浦來季能否極速強勢反彈？