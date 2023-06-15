英超轉會｜阿仙奴大破慳囊擴軍　賴斯勢破兵工廠轉會費紀錄

過去一季，佔據榜首多時的阿仙奴未竟全功，失落冠軍。兵工廠決心來季再衝冠，盛傳將在轉會市場大破慳囊，除了心儀已久的韋斯咸隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）外，還有車路士前鋒夏維斯（Kai Havertz），二人合計的轉會費隨時等於阿仙奴上季整季的支出。



據多方報道指，阿仙奴已向韋斯咸報價1億鎊求購迪格蘭賴斯。（Getty Images）

迪格蘭賴斯早前領韋斯咸贏得歐協聯冠軍，雖然他拒絕與母會道別，外界皆認為這名英軍國腳將以一個錦標結束「鎚仔幫」生涯。

據英國《衛報》、《Metro》、《每日郵報》等媒體報道，阿仙奴擊敗曼聯與拜仁慕尼黑等潛在買家，有望將迪格蘭賴斯收歸旗下，據報轉會費高達1億鎊，加上不同的條款後，價格可能再上升。一旦交易成功，迪格蘭賴斯將取代尼高拉斯比比，成為阿仙奴史上最高身價的收購。

阿仙奴的擴軍計劃似乎不僅於此，另一目標瞄準車路士的前鋒夏維斯。精通轉會消息的足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，車路士先叫價7500萬鎊，卻被阿仙奴拒絕，其後車路士再降低要求至7000萬鎊，《每日郵報》指阿仙奴希望以6000萬鎊得到這名德國國腳。

夏維斯2020年加盟車路士後表現不俗，較常被安排出任「偽9號」或是進攻中場的角色；然而今季他在車路士擔任前鋒，全季英超出戰35場只入7球，未能擔起球隊入球重任而遭球迷批評，羅曼奴指他本人亦有意離開車路士。

夏維斯今季在車路士過得並不順利。（Getty Images）

根據《Transfermarkt》資料，阿仙奴兩個轉會窗合計支出約1.92億歐元（約1.64億鎊），卻羅致了8名球員。倘若兩宗交易成事，阿仙奴花在賴斯及夏維斯身上的轉會費，至少1.6億鎊，與上季全季轉會上的支出相約。

阿仙奴一向形象「慳家」，如今在兩個球員身上豪花1.6億鎊，頗為罕有，而轉會市場才剛開不久，或許仍有其他增兵計劃，隨時成為今夏轉會市場的大豪客。