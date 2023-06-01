舒夫真高及辛真高牽頭8月踢慈善賽　為烏克蘭被炸毀中學籌款

戰火令烏克蘭居民流離失所，無數城市被摧毀。前車路士及AC米蘭球星舒夫真高（Andriy Shevchenko）與現役效力阿仙奴的辛真高（Oleksandr Zinchenko），日前到訪烏克蘭一間去年被導彈襲擊的中學，並宣布8月將在史丹福橋球場舉辦慈善賽，為重建這間中學籌款。



慈善基金United24昨日（5月31日）在Instagram貼出基金發起人、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與兩名形象大使舒夫真高及辛真高的合照，並宣布8月5日於車路士主場史丹福橋球場舉辦慈善賽，兩名烏克蘭球星將擔任兩軍隊長。

澤連斯基與辛真高、舒夫真高會面，並公布將舉辦這次慈善賽。（Instagram@u24.gov.ua）

去年俄烏戰爭爆發，切爾尼戈夫州（Chernihiv Oblast）是戰場之一，今次慈善賽便是為當時被摧毀的Mykhailo-Kotsyubinsky Lyceum籌款重建。

United24指俄軍佔領當地村莊33天，2月27日起有約100人躲在該中學的避難所內，當中有3名小童，最小的僅兩個月大。至3月4日，俄軍對中學發射導彈，避難所倖免於難，但造成一名在一樓的工人死亡，中學的天花板、物理、電腦科學以及化學教室則完全被毀。

舒夫真高及辛真高到訪被摧毀中學。（Instagram@u24.gov.ua）

舒夫真高認為這是一間非常重要的學校：「那是該地區唯一能為孩子提供教育（的中學），它被俄軍的導彈摧毀。今天我們從孩子口中聽到不少故事，包括俄軍如何帶着槍枝進入屋子並恐嚇他們，以及有些家長失蹤後再沒有回來。」他說，目前最重要的任務就是讓孩子們忘記戰爭。

辛真高說已很有一段時間沒有回烏克蘭，「剛越過邊境，我便有種回到家的感覺。即使這裏經歷過如此可怕的事情，她仍是我的土地」。

舒夫真高及辛真高到訪被摧毀中學。（Instagram@u24.gov.ua）

澤連斯基表示，這場名為「Game4Ukraine」的慈善賽，是讓全世界足球界團結一致、幫助烏克蘭及他們那些孩子重返校園的機會，「同時也能引起全世界再次關注這場戰爭」。

慈善賽將在8月5日舉行，所得款項將用作重建這所中學。（Instagram@u24.gov.ua）

目前確定會參加慈善賽的球員名單尚未公布，據路透社報道，舒夫真高表示會有阿仙奴、車路士及AC米蘭的傳奇球星參與。