英超｜阿仙奴失冠破紀錄　曼城封王球迷抽水　阿迪達：非常痛苦

阿仙奴周六晚（20日）爆冷1：0敗予諾定咸森林，令曼城提早鎖定英超三連霸。阿仙奴一度領先8分之下最終未能封王，更正式刷新一項不光彩的紀錄，主帥阿迪達坦言「非常痛苦」。

另邊廂，曼城球員和球迷「躺着封王」後狂歡慶祝。



阿仙奴周六晚對諾定咸森林爆冷輸波，令曼城提早封王，鎖定三連霸兼球會史上第7次英超冠軍、第9次頂級聯賽冠軍，也是近六季第五次奪英超冠軍。

曼城上下狂歡：

曼城官方隨後公布，球隊上下在周六的操練過後，一同在訓練中心觀看阿仙奴作客諾定咸森林的賽事，並發布了鳴完場笛一刻的影片，曼城眾將都立刻相擁、跳舞慶祝；而曼城主場外也聚集了不少球迷，當中有人拿着寫上「阿仙奴」的膠水樽，諷刺阿仙奴「Bottled it」（在重要關頭崩潰之意）。

有曼城球迷拿着寫上阿仙奴的水樽，諷刺對手在重要關頭崩潰。（Getty Images）

阿仙奴直至4月初，在英超聯賽榜仍領先次席的曼城8分之多，今季也曾在積分榜居首位達248日之久，最終卻失去形勢，在過去8場賽事只得兩勝之下未能奪冠，創下英格蘭頂級聯賽史上，領先日數最多而未能成為冠軍的紀錄。

曼城球員穿上預製好的冠軍Tee：

阿仙奴主帥阿迪達在敗予森林後，直言即使踢足三小時，「我感覺我們不會入到波」，對於失冠，他表示「無法思考」：「能與曼城競爭超過10個月、也排在他們前面這麼久，是一個很了不起的旅程，但我們也上了大大的一課，我們改變了這球會很多，邁出了很大的一步，然而卻未能錦上添花，失落了冠軍。」

阿迪達坦承非常傷心，但希望在煞科戰踢出精彩比賽回報球迷。（Getty Images）

阿迪達坦承責任在自己身上：「我會承擔的……我們給予對手的入球機會之多，令我們付出了代價，我們不能找藉口。足球就是這樣，今天很難過，我們努力了11個月，也領先了這麼久，我們想競爭，最終卻有所不足，現在我們要好好療傷。」

「非常痛苦，極度傷心。我要找方法令球員打起精神，下周會很難捱，但我們有責任，讓球迷享受一場（對狼隊）精彩的比賽。」

蘭斯達爾指出，個人犯錯是令阿仙奴失冠的關鍵。（Getty Images）

門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）則直指，失冠是源於「個人犯錯」：「我們有幾場賽事，都是因為個人犯錯而失分，那3、4場比賽，就是出事之處。」他認為球員也要負責，「過去6季只得一支球隊能擊敗曼城封王。但無論如何，那是我們的責任，有些比賽應該要贏的，卻出現了許多個人犯錯。」