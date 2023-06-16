世界女排聯賽｜李盈瑩強勢獨取18分　中國隊挫保加利亞再下一城

世界女排聯賽香港站首日直落三局擊敗加拿大後，中國女排出戰第二場賽事，遇上世界排名第16位的保加利亞。中國隊在落後一局的逆境下極速調整，主攻手李盈瑩更打出身價，全場攻下最高18分，率「女長城」以局數3：1擊敗對手，拿下香港站第二勝。



中國女排首局不敵保加利亞。（張倩儀攝）

中國女排繼首日直落三局擊敗加拿大，連休兩天後今日再度上場，遇上世界排名第16位的保加利亞。適逢香港周末前夕，紅館入座率近八成，支持中國隊的打氣聲此起彼落。

第二局中國隊隨即調整。（張倩儀攝）

雖然中國隊在慢熱的情況下以20：25失落首局，但經調整過後，第二局一開始中國即連取4分，迫使保加利亞請求暫停。中國把握時機不斷搶分，其中鄭益昕和袁心玥多次快攻得分，強勢地拉開11：2。中國隊有李盈瑩5度扣殺強攻，保加利亞多次觸手出界未能反擊，中國以25：7，局數追平1：1平手狠挫對手氣勢。

保加利亞士氣未能延續。（張倩儀攝）

中國女排第二局打出氣勢。（張倩儀攝）

中國隊火力全開，在龔翔宇在第三局末段上陣，虛攻得手協球隊以25：10領先局數2：1。「女長城」第四局在全場球迷的歡呼下再一面倒地拿下決勝局，最後以3：1擊敗保加利亞，拿下香港站第二勝。

隊長袁心玥獨取13分。（張倩儀攝）

現年23歲、身高1.92米的主攻手李盈瑩今場由第二局開始火力全開，全場獨取最高18分。中國隊在她的帶動下，打出強勢的反勝，她坦言球隊有預想過，會出現短暫的不順利 ：「不過，今天做得比較好的是面對第一局的不順時，全隊上下都沒有放棄，調整得非常快。」

隨後局勢一面倒。（張倩儀攝）

中國女排連取2局下，以3：1狠挫對手。（張倩儀攝）

面對逆境，中國在局與局之間即時調整成功，並隨即作出反撲，李盈瑩反思道：「第一局的進攻還是慢了一些，希望自己在遇到困難的時候調整可以再快一點，對球隊的幫助也會大一點。」她直言明天剛遭遇首敗、世界排名第8的波蘭或會再遇到困難：「無論逆境順境，都會全力以赴，打一場好比賽。」

李盈瑩在第二局上力，全場獨取18分。（張倩儀攝）

中國女排將會於明晚8時半壓軸出場，今天剛遭遇首敗、世界排名第8的波蘭。另外，多明尼加和意大利將會分途迎戰加拿大和荷蘭。