車路士賣盤資金尚未惠及俄烏戰爭災民　竟因歐盟疑似搬龍門︱足球

俄羅斯2022年2月下旬入侵烏克蘭，與俄國總統普京關係密切的車路士前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）礙於政治形勢，同年3月2日宣布出售球會，他當時曾承諾，出售球會的全部淨收益會用於協助受烏克蘭戰事影響的受害者及重建工作。

他在英國資金被凍結，球會出售過程亦被監控，就算他本人不這樣說，「捐出」車路士賣盤收益作慈善用途，已成理所當然的事。這筆原定大部分用以幫助烏克蘭戰爭災民的資金，理應去年夏天到帳，神奇的是，幾乎一年過去至今依然未「找數」，原因竟是歐盟疑似「搬龍門」，導致資金被凍結，或引發人道危機。



艾巴莫域治出售車路士，所得資金至今未如預期投放到烏克蘭戰爭災民手中。（Getty Images）

歐盟被指「搬龍門」

車路士受俄烏戰爭影響易主，班主由俄羅斯「油王」艾巴莫域治，變為美國商人托德波里（Todd Boehly）。車路士賣盤所得的23億英鎊，原定計劃去年夏天用以幫助烏克蘭戰爭災民，但英國傳媒指歐盟提出新條件，導致資金被凍結至今，尚未有一分一毫用在災民身上。

艾巴莫域治同意將出售車路士的資金，全數用在俄烏戰爭災民身上，當中不止涉及烏克蘭人，同時也包括受戰事影響的俄羅斯人。英國《電訊報》卻指，歐盟在事件上引入新條款，指明該筆資金必須全數直接用在烏克蘭身上，遭艾巴莫域治一方反對，拒絕批出善款至今。

英國外相祁湛明（James Cleverly）上周發言稱，「我們希望確保款項只發放到目標受益人身上，這個案我需要完全保證。」這23億英鎊至今一直存放在艾巴莫域治名下公司 Fordstam在英國已被凍結的戶口，在歐盟的新要求下，英國外交部仍拒絕讓資金過戶。

英國《每日郵報》引述消息人士指，「該款項曾預期去年夏天過戶，然後我們將希望放在今年1月，如今我們希望寒冬前資金可以開始匯到烏克蘭，但按目前情況一切都沒有保證。」人道專家警告，歐盟一直拖延向烏克蘭發放的緊急援助資金，或引發人道危機。