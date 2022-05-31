英超｜車路士完成賣盤新主承諾延續輝煌歷史　19載油王歲月告終

英超「Big 6」之一車路士正式變天。車路士宣布，美國商人托德波里（Todd Boehly）為首的財團，完成買盤程序，正式從俄羅斯「油王」艾巴莫域治手上，接掌「藍戰士」。



車路士發聲明指，擁有職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇、NBA湖人的波里收購車路士，已獲得英國政府、英超賽會等方面批准，交易已告完成。

波里在聲明稱成為車路士新任班主，感到光榮，「我們把每分每秒，全情投入，目標明確，就是要令擁躉感到驕傲。我們承諾發展青訓，羅致最具才華的球員，長遠發展，延續車路士的輝煌歷史」。

美國商人托德波里（左二）為首的財團，正式入主車路士。（Getty Images）

「油王」2003年入主車路士，經歷近19年光輝歲月。由於年初俄羅斯入侵烏克蘭，艾巴莫域治被指與俄總統普京關係密切，因而被英國政府制裁。車路士亦受牽連，一度被限制賽日支出等。會方透露放盤之後，收到逾250宗問價。