足球熱話｜英媒披露艾巴莫域治豪氣往事　想念倫敦味道叫千里外賣

你叫過最遠的外賣是怎樣？荃灣送到柴灣？牛頭角送到沙頭角？

車路士班主艾巴莫域治就試過，叫英國首都倫敦的餐廳，送外賣到阿塞拜疆首都巴庫。英國傳媒披露，艾巴莫域治在千禧年初時，曾花4萬鎊去叫了這餐非常豪氣的外賣日本菜。



英國《每日鏡報》報道，這件豪氣外賣事件發生在艾巴莫域治2003年收購車路士後不久。這位俄羅斯富商鍾情倫敦的日本味道，他是日本菜餐廳Ubon的熟客。這間餐廳如今已經結業了。

英媒披露，艾巴曾經在巴庫叫了一份來自倫敦的外賣。（Getty Images）

當時艾巴身在阿塞拜疆的巴庫，想食日本菜，想念Ubon的味道。雖然兩地相隔近4000公里，但艾巴想開心，為什麼需要等，金錢可以克服物理上的距離。他叫助手在Ubon落單共價值1200鎊的菜式，當餐廳準備好食物後，司機會駕駛豪華房車，將食物由餐廳送去盧頓機場。

艾巴莫域治叫日本菜外賣，相信當中會有壽司。（Getty Images）

這盤外賣壽司及日本菜送上艾巴的私人飛機，之後飛越數千公里的距離，抵達巴庫，最後再由專人送到艾巴的桌上。倫敦至巴庫需要飛行5個半小時，加上車程及烹調的時間，艾巴都要等半日。

艾巴莫域治在2003年收購車路士。（Getty Images）

這餐外賣不是豪於菜式的名貴，而是運費！據報，艾巴為了這餐外賣付出了4萬鎊！當然，對於艾巴而言，4萬鎊不是大數目，大約可能是某位車路士副選球員的周薪而已。