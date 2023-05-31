普捷天奴為車路士動大手術　勢清走15球員簡迪都無得留低︱英超

撰文：普利森
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普捷天奴（Mauricio Pochettino）即將上任為車路士新領隊，他的首項任務就是要為球隊清走冗員，日前消息指馬體會借將祖奧菲歷斯不獲普帥留用，英國《每日郵報》更開出普捷天奴一份多達15個球員的清洗名單，中場悍將簡迪、「親生仔」美臣蒙特均隨時無得留低。

普捷天奴未正式上任車路士領隊，近日已不斷流出他開出的球員清洗名單。（Getty Images）

祖奧菲歷斯成首個清洗對象

車路士上季在兩個轉會窗合共花去近6億英鎊買入大批球員，大手增兵只帶來反效果，戰績不進反退。球季兩度易帥，無論杜慈、樸達或是季尾看守領隊林柏特，都帶不出成績，近5季以來，首度跌出前4名，失去歐聯資格，只得令人失望的第12名，是自1994/95球季的14名以來最差成績。

普捷天奴即將上任，車路士來季重新出發，今年夏天一場大清洗在所難免，第一個被踢走對象已經出現——馬德里體育會借將祖奧菲歷斯（Joao Felix）。跟一般借將不同，車路士今年1月千辛萬苦才借到這位歐洲金童獎得主，借用費高達1100萬歐元，還未計菲歷斯600萬歐元半季人工。當時兩間球會希望借用後可買斷合約，一切隨普帥上任幻滅，馬體會會長施里素確認，菲歷斯在車路士借用期滿後將返回馬體會。

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車路士15人清洗名單

英國《每日郵報》消息指，車路士希望今夏清走10個以上球員，讓今周到任的普捷天奴可以在一個較易管理的情況下工作。

1. 鐵定沒有前途的7人

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鐵定在車路士沒有前途的7人，包括今季加盟後表現遠不及預期的前鋒奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）、冬季轉會窗只差半步便離隊的薛耶治（Hakim Ziyech）、屢傳他投的「美國隊長」普列錫（Christian Pulisic）、失去正選的門將文迪（Edouard Mendy）及青訓出身的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）。

借將方面，上文已提及的祖奧菲歷斯之外，另一借將薩卡利亞（Denis Zakaria）同樣無得留低，這位防守中場2022/23球季11次為車路士上陣，他預料會被送返祖雲達斯。

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2. 3個年過30的老將

至於中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）及防守中場簡迪（N'Golo Kante）3位年過30的老將，同樣前景不明。艾斯派古達上季幾乎加盟巴塞，及後因巴塞違反財政公平條款（FFP）未能簽入新兵，Azp終決定留隊。球場覆蓋範圍極大的簡迪，近季不時受傷患困擾，上陣時間銳減，表現亦不復當年。2022/23球季大部分時間養傷，英超僅7次上陣。月前他一度接近跟球會續約，惟一直未有下文，或將約滿免費離隊。

31歲的高列巴尼最為尷尬，去年夏天才加盟，轉會費高達3300萬英鎊，踢了半季已傳出車路士想在冬季轉會窗賣走他。

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3. 有價有市5大套現之選

車路士2022/23球季豪擲近6億英鎊擴軍，為符合財政公平條款（FFP），今夏必須賣走部分高價球星，目標套現近3億英鎊，因此隊中部分有價有市的當打球員，一樣有可能被賣走。最值錢一員首推進攻中場美臣蒙特（Mason Mount），盛傳曼聯、阿仙奴和利物浦均對他有意思。這位24歲英格蘭國腳身價高達7500萬英鎊，跟車路士只餘下最後一年合約，不過《每日郵報》指普捷天奴期待跟他合作。

2021/22球季外借水晶宮表現突出的干拿加歷查（Conor Gallagher），返回車路士後失去光芒，消息指韋斯咸、水晶宮、紐卡素、利物浦和德甲球會多蒙特等多家球會正密切注視他。車路士另一青訓產品、守將查洛巴（Trevoh Chalobah）獲國際米蘭和羅馬兩間意甲球會垂青，AC米蘭則看中已經27歲的羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek），有意簽入這位「傷追人」。

蒙特、加歷查、查洛巴及羅夫度斯卓克4個「親生仔」之外，29歲中場高華錫（Mateo Kovacic）的合約同樣進入最後一年，身價3500萬英鎊，據報曼城和曼聯均有興趣。

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