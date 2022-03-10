車路士廿年王朝一朝喪？英國政府向油王施辣招　藍軍出事︱01球評

撰文：吳慕兒
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俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府向俄富商開刀，制裁名單車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）避得一次，終於避不過第二次，而且更連累到他深愛的車路士。
禁令一出，車路士賣盤即時叫停，禁售門票，官方專門店亦即時勒令停業，英政府雖讓球會繼續營運，但廿年來辛苦建立的王朝，隨時被摧毀。

車路士班主艾巴莫域治受英國政府制裁，累及藍軍。（Getty Images）

英國政府形容艾巴莫域治為「親克里姆林宮寡頭」（pro-Kremlin oligarch），資產被凍結，並禁止離境。當俄羅斯入侵烏克蘭開始，艾巴莫域治似已感到勢色不對，先是交出車路士管治權予球會慈善基金會，上周再親自證實計劃賣盤。

不過在他成功出售之前，制裁令已殺到。英國政府主要針對艾巴莫域治的收入來源，煞停球會賣盤、禁止門票出售、球會官方專門店停業，同時向球會發出一個「特別許可執照」，讓球會在今季餘下賽事在一定限制下如常營運。車路士日後無論如何也會賣盤，關鍵只是確保「油王」不會從中得到任何利益，英政府盡量避免車路士球會本身受到震盪，惟影響仍是在所難免，廿年來建立的王朝甚至勢將一夜瓦解。

車路士即時禁止營利支出有上限　艾巴莫域治被英政府制裁凍結資產英國新一輪俄羅斯制裁名單車路士班主有份　油王早前已確認賣盤

車路士「油王」麾下十大巨星：

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2003年艾巴莫域治以1.4億英鎊收購車路士，當年藍軍只是一支已經半世紀未贏得頂級聯賽冠軍的中型班，每季最大目標就是英格蘭足總盃。「油王」入主後，立即放款讓時任領隊雲尼亞里收購球星，一口氣在2003/04轉會窗豪花逾億英鎊收購基斯普、杜夫、華朗、梅度、馬基列尼、柏加、布歷治、格連莊臣、謝列美、祖高爾和施馬田10個球員，出手之闊綽令人咋舌，正式讓「金元足球」抬頭。

他運用個人財力，不斷向車路士注入資金和貸款，藍軍一下子由陪跑球隊升格為爭標份子，入主藍軍19年，已效率極高地共贏得5次英超、2次歐聯、2次歐霸，5次足總盃，3次聯賽盃。另外還有2次社區盾，1次歐洲超級盃，連同今年初贏得的世界冠軍球會盃，車路士在他麾下已贏盡一切可能贏的大賽錦標。失去「油王」的財力，車路士的收割獎盃能力還可以維持下去嗎？

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艾巴莫域治入主車路士後贏盡一切，屬於他的年代即將落幕。（資料圖片／Getty Images）

「油王」被制裁下，連鎖效應勢將出現，車路士球衣胸前贊助商「3」率先指出，他們「現正檢視情況，並與車路士商討之中。」觀乎環球體壇在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄國全面封殺的強硬態度，這份每年4000萬英鎊的贊助合約，相信「凍過水」。另一官方贊助商Zapp，同表示正在檢討與車路士的合作關係。

財政上受到重擊，最壞情況是球會一旦因缺乏收入走上破產之路，便會被賽會扣9分。車路士目前以53分排在英超第三位，被扣9分會變成44分，跌至第八位。此時此刻，這個情況仍似天方夜譚，然而無人可保證，失去「油王」財力，贊助商盡數斬纜，加上禁止出售門票和商品三重打擊下，車路士財政狀況尚可維持多久。

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車路士上季再度贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

車路士即使上季贏得歐聯冠軍，截至2021年6月底財政年度仍錄得1.53億英鎊虧損，最大負擔是龐大人工開支，去年8月盧卡古以近億英鎊從國際米蘭加盟前，年度職球員總人工高達3.09億英鎊。英國政府容許車路士職球員繼續出糧，卻不容許球會獲得收入，坐食山崩之下，藍軍可以捱多久，實在是未知數。

有份被艾巴莫域治兜售車路士的瑞士億萬富豪懷斯（Hansjoerg Wyss），早前向傳媒爆料時曾稱，「車路士尚欠艾巴莫域治20億英鎊，但球會根本沒有錢」。他的說話未必是事實之全部，但可一定程度上反映車路士對「油王」財力的依賴。

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就算捱得過他被制裁這第一關，日後成功賣盤，下一位班主相信也難以像艾巴莫域治那樣不計得失瘋狂注資。未來充滿不確定，如何留住陣中一班主力球員和主帥杜慈？如何吸引頂級球星加盟？一旦被扣分失去歐聯資格，更隨時引發主力離隊潮。

足球世界，大小事情均牽一髮動全身，「油王」被制裁下，無論英政府如何避免，車路士根本無可能全身而退，問題只是影響程度大小，可以大膽說句：車路士最輝煌的日子經已過去。

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