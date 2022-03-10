車路士廿年王朝一朝喪？英國政府向油王施辣招　藍軍出事︱01球評

俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府向俄富商開刀，制裁名單車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）避得一次，終於避不過第二次，而且更連累到他深愛的車路士。

禁令一出，車路士賣盤即時叫停，禁售門票，官方專門店亦即時勒令停業，英政府雖讓球會繼續營運，但廿年來辛苦建立的王朝，隨時被摧毀。



車路士班主艾巴莫域治受英國政府制裁，累及藍軍。（Getty Images）

英國政府形容艾巴莫域治為「親克里姆林宮寡頭」（pro-Kremlin oligarch），資產被凍結，並禁止離境。當俄羅斯入侵烏克蘭開始，艾巴莫域治似已感到勢色不對，先是交出車路士管治權予球會慈善基金會，上周再親自證實計劃賣盤。

不過在他成功出售之前，制裁令已殺到。英國政府主要針對艾巴莫域治的收入來源，煞停球會賣盤、禁止門票出售、球會官方專門店停業，同時向球會發出一個「特別許可執照」，讓球會在今季餘下賽事在一定限制下如常營運。車路士日後無論如何也會賣盤，關鍵只是確保「油王」不會從中得到任何利益，英政府盡量避免車路士球會本身受到震盪，惟影響仍是在所難免，廿年來建立的王朝甚至勢將一夜瓦解。

車路士「油王」麾下十大巨星：

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2003年艾巴莫域治以1.4億英鎊收購車路士，當年藍軍只是一支已經半世紀未贏得頂級聯賽冠軍的中型班，每季最大目標就是英格蘭足總盃。「油王」入主後，立即放款讓時任領隊雲尼亞里收購球星，一口氣在2003/04轉會窗豪花逾億英鎊收購基斯普、杜夫、華朗、梅度、馬基列尼、柏加、布歷治、格連莊臣、謝列美、祖高爾和施馬田10個球員，出手之闊綽令人咋舌，正式讓「金元足球」抬頭。

他運用個人財力，不斷向車路士注入資金和貸款，藍軍一下子由陪跑球隊升格為爭標份子，入主藍軍19年，已效率極高地共贏得5次英超、2次歐聯、2次歐霸，5次足總盃，3次聯賽盃。另外還有2次社區盾，1次歐洲超級盃，連同今年初贏得的世界冠軍球會盃，車路士在他麾下已贏盡一切可能贏的大賽錦標。失去「油王」的財力，車路士的收割獎盃能力還可以維持下去嗎？

艾巴莫域治入主車路士後贏盡一切，屬於他的年代即將落幕。（資料圖片／Getty Images）

「油王」被制裁下，連鎖效應勢將出現，車路士球衣胸前贊助商「3」率先指出，他們「現正檢視情況，並與車路士商討之中。」觀乎環球體壇在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄國全面封殺的強硬態度，這份每年4000萬英鎊的贊助合約，相信「凍過水」。另一官方贊助商Zapp，同表示正在檢討與車路士的合作關係。

財政上受到重擊，最壞情況是球會一旦因缺乏收入走上破產之路，便會被賽會扣9分。車路士目前以53分排在英超第三位，被扣9分會變成44分，跌至第八位。此時此刻，這個情況仍似天方夜譚，然而無人可保證，失去「油王」財力，贊助商盡數斬纜，加上禁止出售門票和商品三重打擊下，車路士財政狀況尚可維持多久。

車路士上季再度贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

車路士即使上季贏得歐聯冠軍，截至2021年6月底財政年度仍錄得1.53億英鎊虧損，最大負擔是龐大人工開支，去年8月盧卡古以近億英鎊從國際米蘭加盟前，年度職球員總人工高達3.09億英鎊。英國政府容許車路士職球員繼續出糧，卻不容許球會獲得收入，坐食山崩之下，藍軍可以捱多久，實在是未知數。

有份被艾巴莫域治兜售車路士的瑞士億萬富豪懷斯（Hansjoerg Wyss），早前向傳媒爆料時曾稱，「車路士尚欠艾巴莫域治20億英鎊，但球會根本沒有錢」。他的說話未必是事實之全部，但可一定程度上反映車路士對「油王」財力的依賴。

就算捱得過他被制裁這第一關，日後成功賣盤，下一位班主相信也難以像艾巴莫域治那樣不計得失瘋狂注資。未來充滿不確定，如何留住陣中一班主力球員和主帥杜慈？如何吸引頂級球星加盟？一旦被扣分失去歐聯資格，更隨時引發主力離隊潮。

足球世界，大小事情均牽一髮動全身，「油王」被制裁下，無論英政府如何避免，車路士根本無可能全身而退，問題只是影響程度大小，可以大膽說句：車路士最輝煌的日子經已過去。