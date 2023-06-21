歐國外｜盧森堡兩連勝爆冷挫波斯尼亞　擺脫魚腩命運靠青訓與耐心

說到盧森堡，大家的印象可能是「魚腩部隊」、「C朗受害者」之類，確實這個人口只有66萬的小國，數目只與香港的元朗區相約，他們在國際賽上事的成績亦慘不忍睹。

在強隊雲集的歐國盃外圍賽中，盧森堡過去60年加起來只贏過10場——但其中兩場便來自今屆，包括剛剛爆冷並歷史性地以2：0擊敗波斯尼亞。



在足球新聞中，盧森堡過去基本上都是被擊敗一方，又或者總是出現在有關C朗拿度的新聞上，該名葡萄牙球星生涯攻入122個國家隊入球，其中有11球來自這個幾乎與「魚腩」劃上等號的歐洲小國。

過去大家在體育新聞看到盧森堡這個名字時，大多數機會都是他們被C朗拿度連番破網。（Getty Images）

這個國家論人口、論面積都處於歐洲下游，當然人口與面積跟足球實力未必掛勾，可盧森堡國家隊成績亦同樣位居歐洲下游，他們在歐國盃及世界盃都從未進入過決賽周。雖然上一輪以2：0戰勝更弱的對手列支敦士登，但今仗對手波斯尼亞則是另一個等級，他們在FIFA排名最高曾排至13位，現在也排在第57位，隊內擁有迪斯高（Edin Džeko）、比真歷（Miralem Pjanic）、哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）等相對較為知名的球員。而事實上，盧森堡此前也從未曾擊敗過波斯尼亞，過往各項賽事對陣戰績更是7戰7負。

面對強敵，盧森堡今仗開賽僅4分鐘便由伊雲度山齊士（Yvandro Borges Sanches）先開紀錄，冼拿利（Danel Sinani）在74分鐘再下一城，助球隊歷史性地以2：0戰勝波斯尼亞。

盧森堡取得小組賽兩連勝，更歷史性地擊敗波斯尼亞，一眾球員隨即興奮慶祝。（路透社）

對盧森堡這種足球弱國來說，在歐國盃外圍賽即使只是贏下一場比賽便已是值得慶祝的大事，如今竟然取得2連勝，對手還是此前未曾跨越過的高牆，自是讓到場支持的球迷大感鼓舞。

盧森堡今屆歐國盃外圍賽，4戰錄2勝1和1負，看似是一個不錯的戰績，但他們從1963年參加這項賽事開始，至今征戰足足60年，期間也只獲得過8場勝仗，他們上一次外圍賽取得2連勝，也已經是28年之前的事情。

如今算上周六（17日）擊敗列支敦士登，他們居然在4天之內連贏兩場，所以也不難想像那些球員與國內民眾會為此感到多麼振奮。

賽後查諾（Maxime Chanot）單膝跪地，仰天慶祝這場得來不易的勝仗。（路透社）

翻查紀錄，盧森堡在2006年時FIFA排名曾跌至195位，是隊史最差紀錄，甚至比現在排名147位的港隊還要低，而且港隊歷史最低排名時也只是172位；2015年時港隊排在第137位，盧森堡則排在142位，但在2017年開始突飛猛進，一躍至83位，至現在排名第91。

在這17年間，他們所做的其實只是默默堅持，全力加強本土青訓，現在的這支盧森堡陣中，只有兩名球員仍在本土聯賽，其他不少球員已效力於較高水平的歐洲聯賽，包括來自基輔戴拿模的隊中神射手洛迪古斯（Gerson Rodrigues）、效力德甲緬因斯的李安度巴列奴（Leandro Barreiro）、科隆的奧利臣（Mathias Olesen），今場兩名入球功臣伊雲度山齊士和冼拿利則分別來自慕遜加柏和韋根，還有在拜仁慕尼黑預備組的大衛約拿芬斯（David Jonathans）、莫斯科斯巴達的基斯杜花馬田斯（Christopher Martins）等等。

盧森堡的青訓自強之路要由2001年開始，他們成立了一間國家足球學校，希望培訓新一代的職業球員。盧森堡足總主席保羅菲臘比（Paul Philipp）說：「創立國家足球學校是一切的起點。我們有個優勢，你在盧森堡內去什麼地方的距離都很近。我們會在4個區域考察8歲到11歲的小球員，到12歲的時候，就把他們集中到國家足球中心。」

當這班具潛質的小球員被選入國家足球學校，他們由12到18歲會每日在專業教練指導下訓練，周末就到各自的球會踢比賽。現時盧森堡的青訓大約有250人。

李安度巴列奴是德甲球隊緬因斯的主力。（Getty Images）

保羅菲臘比續說：「這是需要時間，現在開始見成效。我們現在的國家隊，23人當中，可能只得一兩個在國內落班，其他都在國外踢波。由17、18、19歲那批球員起，我們有50到60名球員在德國、法國、比利時踢職業隊。這是我們現在有職業球員的原因，這個也是我們保持水準的唯一方法。」盧森堡小國腳去年打入U17歐國盃的決賽周，也證明青訓的成效。

當然，要說盧森堡已搖身一變成為強隊也無疑是誇大了，他們目前排在J組第3，落後第2名的斯洛伐克3分，能否打破宿命首次躋身歐國盃決賽周則仍須看餘下的6輪賽事表現如何。不過起碼他們這幾十年來的努力並沒有白費，全力加強投入的青訓亦逐漸看到成果，盧森堡的例子告訴我們，即使本身條件再不濟，找到一條正確的道路默默耕耘，大眾終會看到你的收成之日。