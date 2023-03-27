歐國盃外圍賽｜C朗梅開二度領軍大破盧森堡　新慶祝動作賀入球

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）上場成為史上國際賽上陣最多的球員，今仗對盧森堡繼續正選披甲，除了進一步刷新紀錄外，他更在今仗再度梅開二度，領軍大勝對手6球，而C朗在今仗同時展出他的全新慶祝動作。



歐國盃外圍賽J組，葡萄牙大勝列支頓士登後，今仗作客同組被視為另一魚腩的盧森堡，38歲的C朗拿度繼續正選上陣，生涯第198次在國際賽代表葡萄牙，破200場在望，今仗夥拍般奴費南迪斯﹑貝拿度施華及祖奧菲歷斯攻堅。

歐國外｜C朗拿度破紀錄之夜領軍大勝 單刀失機食詐糊照梅開二度

C朗拿度今仗繼續正選上陣。（路透社）

葡萄牙開賽隨即反客為主，C朗拿度9分鐘近門建功開紀錄，其後菲歷斯與貝拿度施華3分鐘內兩度頭槌破網，加上C朗接應般奴助攻，單刀再破對手大門，葡萄牙短短31分鐘已領先至4：0。

拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）下半場入替，先助攻予奧達維奧建功，這名AC米蘭鋒將末段再博得12碼，親自主射卻宴客，他隨後左路突破，殺入中路再起腳終於得手，結果葡萄牙以6球大勝盧森堡。

葡萄牙作客6球大勝盧森堡。（路透社）

C朗再度梅開二度，國家隊生涯累積122個入球，他在今仗搞搞新意思，決定以全新的動作慶祝入球，但這個動作也似乎熟口熟面。當C朗攻入第一球後，他跑向角球旗，先起跳造出招牌的「SIU」慶祝，當他落地後，隨即將雙手放在胸前，造出另一招牌動作冥想，整體「難度系數」不高，但最少球迷及隊友十分受落。

C朗拿度兩場攻入4球，葡萄牙同時兩場大勝，他賽後透過社交網站直言目標達成，並表示十分高興依然能夠為國家隊帶來貢獻。

C朗建功後展示全新的慶祝動作。（路透社）

馬天尼斯：C朗依然重要

葡萄牙新帥馬天尼斯賽後強調，C朗是隊中重要一員，「他（C朗）是非常重要的球員，他在國際賽有獨特的經驗，加上他是更衣室中的領袖，並早已為帶領球隊做好準備。」

葡萄牙兩連勝，縱然對手只是實力較弱的列支頓士登及盧森堡，但對新帥馬天尼斯也是一支強心針，他在賽後盛讚球隊態度正面，在領先下沒有放鬆，並做到兩場零失球。