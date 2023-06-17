歐國外｜阿諾特披10號戰衣任右中場　轟世界波助英格蘭大勝馬爾他

歐國盃外圍組C組賽事，英格蘭作客以4：0輕取馬爾他。這本是一場實力懸殊的比賽，賽果沒有什麼讓人意外之處——除了阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）身穿10號之外。



右閘人選一直是英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）頭痛的問題，三獅軍團在這個位置上擁有阿諾特、列斯占士（Reece James）、基爾獲加（Kyle Walker）及捷比亞（Kieran Trippier），英格蘭球迷也常為究竟以哪一名球員出任正選右閘爭論。

阿諾特近年一直是最佳右閘的有力競爭人選之一，他出色的右路傳中能力能頻繁地為球隊製造殺機，也是利物浦拿下2018/19歐聯及2019/20英超冠軍的重要功臣之一。這名24歲的球員近5季英超合共錄得53次助攻，而且製造黃金機會（Big Chances）的次數有4季都名列前6。

阿諾特的右路傳中向來是他最大武器。（Getty Images）

然而阿諾特攻強守弱，其防守表現一直備受詬病，相關問題在今季尤其明顯，他防守的右路多次被各種方式撕破，不論是面對盤球突破或是組織撞牆，他似乎都顯得力不從心。早前有球迷剪輯出一條日本左翼三笘薰「蹂躪」阿諾特的影片，也竟然能剪出4分多鐘來；去年年底的卡塔爾世界盃，即使在列斯占士受傷的情況下，阿諾特也只以後備身份上陣了33分鐘，證明修夫基完全不信任他的防守能力。

有見及此，利物浦領隊高普（Jürgen Klopp）在賽季中後段開始不時將阿諾特推上右中場位置，讓他在不用承擔太多防守壓力的情況下，能盡量發揮其傳球能力。此舉似乎解放了阿諾特今季的窘境：他今季前28場英超比賽只錄得2次助攻，但在最後10場卻交出了7次助攻。

被推上至右中場位置後，阿諾特的表現出色不少。（Getty Images）

修夫基今仗歐國盃外圍賽則決定「抄功課」試陣，並直接讓阿諾特出任右中場，但其實他並不是第一次在國家隊司職中場，早在2021年9月面對安道爾時便已試過，不過該次表現不如人意，僅45分鐘後便退回右閘位置；今場阿諾特踢出爭氣波，在比賽第28分鐘更轟入一腳精彩遠射。

除入球外，阿諾特今場亦交出3次關鍵傳球（Key Passes），評分網站《ＷhoScore》賽後給予他全場最高的9.01分。被問到會否預見到未來會更地擔任這個位置時，他回答：「我還不是在這個位置上踢得太多次，不過我覺得踢得很舒服，我會說感覺很自然。」他又稱在球會已經擔任過這一位置，認為是一條新的道路。「這一切還言之尚早，目前這是經過一場比賽，但我能獲得上陣機會，因此這很重要。」

阿諾特今場第28分鐘射入精彩遠射。（路透社）

在阿諾特的位置上，主帥修夫基用得更為大膽，他並沒有讓阿諾特在沒有球的情況下退回右閘，而是直接出任中場。「不可避免地很多事情都取決於他的球會，事實上他經常在更深入敵陣的地方運用皮球，這一點有助他改變位置。我毫無疑問地相信他能夠做到這一點，他非常渴望並享受這樣做，我們在四周前在電話裏討論過，當時他十分興奮。他已展示出我們認為他能做到的事情。」

10號球衣一向是球隊主力的象徵品，英格蘭近年曾由比寧咸（Jude Bellingham）、史達寧（Raheem Sterling）、美臣蒙特（Mason Mount）、哈利卡尼（Harry Kane）等球員披上過。今次阿諾特身穿10號球衣上陣，或許是意味修夫基正考慮讓他擔任主力中場，不過正如右閘位置一樣，英格蘭中場其實亦人選不少，他到底能不能在此找到一席之位，馬爾他這一役或許仍未能作為重要參考。