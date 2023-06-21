馬鞍山水上巴士服務延續一年　逢周二、四閒日駛往荔枝窩吉澳鴨洲

荔枝窩穿村水上巴士服務獲延續一年至2024年6月30日，在未來一年的平日逢星期二、四，行山郊遊人士可以在馬鞍山的大水坑上船，岀發去荔枝窩、吉澳、鴨洲。



水上巴士可以在大水坑海邊上船。（顏銘輝攝）

香港鄉郊基金主辦，由鄉郊保育辦公室鄉郊保育資助計劃的資助項目「荔枝窩穿村水上巴士暨綠色水上生態遊探討研究及試行運作」去年開始，至今年6月30日完結。

水上巴士抵達吉澳。（顏銘輝攝）

去年7月水上巴士啟航報道：荔枝窩水上巴士周二出發 馬鞍山海濱上船去埋吉澳鴨洲

不過，這項水上巴士服務獲延續一年至2024年6月30日，由船公司聲威實業繼續營運此航線。服務日子維持逢周二、四（公眾假期除外），服務航點及時間不變。

水上巴士的航點及服務時間。（船公司Facebook）

荔枝窩穿村水上巴士服務不包括公眾假期，星期六日及公眾假期按假期航班馬料水出發。故此，想在端午節到訪搭船到訪荔枝窩、吉澳及鴨洲的山友，請到馬料水搭船。

逢周六、周日及假期，由馬料水往荔枝窩的航班會在早上9時開出，而由荔枝窩回程的船就在下午3時30分開出，航行時間約90分鐘。

逢周六、周日及假期，由馬料水往吉澳及鴨洲在早上9時開出，約10時45分先抵吉澳，落客後即開往鴨洲。航班會在鴨洲停留個多小時，到中午12時30分從鴨洲開出往吉澳。最後，從吉澳回馬料水的航班就在下午3時30分開出。