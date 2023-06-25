田徑熱話｜歐錦賽出現中學陸運會畫面　鉛球選手慢速跨欄有驚喜

記得以前中學的社幹事，會在陸運會前不斷游說同學參賽，只求出場，為社爭取得一分得一分。又記得以前陸運會跨欄比賽上，總有同學慢跑到欄前，再提腿慢慢檻過欄。想不到這些校運會的畫面會在歐洲田徑團體錦標賽出現！

昨日（24日）歐洲田徑團體錦標賽女子100米跨欄，比利時的跨欄選手全都受傷了，鉛球代表般高禾（Jolien Maliga Boumkwo）臨危受命，慢速跨欄，以32.81秒完成，沒有踢跌任何一個欄，為護級告急的比利時隊爭到2分。



女子100米跨欄B組，比利時原本會派安妮薩嘉（Anne Zagre）出戰，但她在最後一刻受傷缺陣，跑400米欄的卡絲（Hannash Claes）亦受傷，未能頂上。沒有跨欄選手，如何是好？難道比利時要棄權？

般高禾跟其他選手比較，體形像巨人一樣。（網上片段截圖）

在歐洲田徑團體錦標賽，各支國家隊按成績被分為甲、乙、丙組3級，而比利時處於甲組下游，護級形勢告急，有機會被降落乙組。參賽跑包尾只少有一分，在這個一分也不能少的情況下，鉛球代表般高禾決定出戰100米跨欄。

般高禾本身是鉛球選手。（Getty Images）

29歲的般高禾專注田項，是一位鉛球及鏈球運動員，12次贏得國內錦標。上周五，她在歐錦賽的女子鉛球取得第7名。

其他選手跨第二個欄時，般高禾剛到第一個欄。（網上片段截圖）

與各國的跨欄代表相比，般高禾就像巨人一樣突出。一鳴槍起步，跑第2線的般高禾很快就被其他跑手拋開，當她慢慢來到第一個欄前，其他跑手已經在跨第2個欄。她跨得很謹慎，速度很慢。

在兩組比賽中，波蘭選手最快跑完，造出12.77秒，幾乎全部跑手大約用13秒就完成，而般高禾就慢約20秒，以32.81秒完成100米欄。當她衝線後，其他選手都走來跟她擊掌及擁抱。

波蘭跑手時間最快，為國家隊搶到16分。（路透社）

很難得的是，般高禾一個欄也沒有踢跌。更令般高禾驚喜的是，她不是跑包尾，有位瑞士跑手起步失誤被取消資格，所以般高禾為比利時搶到2分！

般高禾小心翼翼地跨欄。（路透社）

般高禾賽後說：「當我被要求（參加跨欄）時，我馬上喜歡這個決定，但前提當然要得到教練批准。如果我是放鬆去玩，不會冒任何受傷風險，他就同意。」

般高禾表示有練過跨欄。（路透社）

「我們在訓練時，間中都會練跨欄，所以我知道怎樣跑的。這是一次獨特的經歷，比起推鉛球，我更覺得大家都望住我。」般高禾說：「我盡量不要自己太緊張，過去經歷告訴我，這會令你抽筋。」

般高禾的努力，能否幫到比利時護級成功？（路透社）

般高禾說：「如果這兩分可以令我們留在甲組，這一切都是值得的。」比利時完成上周六的比賽後，暫以159分排甲組末席，包尾三隊都需要降班。歐洲田徑團體錦標賽會在周日上演最後一日賽事。