美斯訪中國｜現身網上直播感激熱情中國球迷　操練神情從容笑開懷

球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）造訪中國，原定的活動因保安理由而取消，線上的淘寶直播成為與球迷互動的唯一機會。美斯直言中國球迷十分熱情，更以中文向廣大中國球迷送上祝福。



美斯隨阿根廷國家隊訪華，準備今晚（15日）在北京工人體育場與澳洲上演友誼賽。球王訪華，隨即捲起一股熱潮，但因球迷太過瘋狂，美斯不少活動也因保安理由取消，而美斯周三晚上出席淘寶直播則如常進行。

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美斯出席淘寶直播。（影片截圖）

美斯過往多次造訪中國，但球迷依然狂熱，他表示感激球迷們的熱情招待，「中國的球迷十分熱情，就像我們訓練時有不少球迷守候，一直跟着我們，對此感到十分感謝。事實上，我對中國的了解不多，因為大部分時間都是在酒店或球場，甚少離開酒店。」

當美斯被問及會否跟隨馬勒當拿的步伐，擔任阿根廷的教練時，他坦言暫時沒有這計劃，不過未來的事一切皆有可能，「做教練現時不在我的計劃中，現時來說不太可能成為教練。現在的我與退役還有一點距離，但未來發生什麼事無人知曉。」

適逢下周是端午節，主持人在訪問尾聲向美斯送上糭子的飾物，最後美斯在主持人的指導下，以中文逐一讀出「端午安康」四字，向廣大的中國球迷送上祝福。

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美斯獲贈糭子飾物。（影片截圖）

美斯從容練波 史卡朗尼：原則上踢足

阿根廷在工人體育場進行操練，美斯亦有隨隊，在國家隊的美斯特別歡容，大部分時間面帶笑容，狀甚輕鬆，在後備席與職球員有講有笑。

阿根廷教練史卡朗尼出席賽前記者會，向球迷們派定心丸，美斯披甲機會非常高，「大家不用擔心，（美斯）原則上踢足全場，我肯定他本人也是這樣希望。」史卡朗尼表示，對於美斯即將加盟國際邁亞密感高興，而他會否參加下屆世界盃就視乎美斯的個人意願，畢竟現時還有一段頗長的時間。

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