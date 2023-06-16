美斯訪中國｜狂迷闖球場變人生贏家　與美斯擁抱連保安都無符

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）訪華，不少中國球迷用盡方法與球王互動。在阿根廷與澳洲友誼賽期間，一名球迷成功突破球場保安的防線，成功「親親」美斯，與球王相擁，更與達米安馬天尼斯擊掌，其後再在場內狂奔，令一眾保安人員「陀陀擰」，即使被抬走也面帶笑容，一夜之間成為「人生贏家」。

這名瘋狂球迷事後接受中國足球媒體《懂球帝》的訪問，直言自己的行為不當，並指球場的保安措施漏洞百出，希望未來有改善。



當阿根廷與澳洲的賽事進行至61分鐘，一名球迷從看台跳進球場範圍，再擺脫保安衝入草地，這名穿上美斯球衣的球迷高舉雙手，第一時間當然與偶像美斯擁抱，見慣風浪的美斯也相當鎮定，這球迷向看台示意後，看到保安逼近隨即拔足狂奔，上演一場追逐戰。

當他狂奔時，在場的球迷不停吶喊助威，兩名追趕的保安速度跟不上球迷，只能在後方「食塵」，這名球迷繼續高舉雙手，跑至中圈再與馬天尼斯擊掌，保安依然未能追近，其後他轉方向繼續跑，6名保安人員先後進場，這名球迷再跟馬高斯阿古拿擊掌，最後在禁區內倒地。這名球迷成功與美斯及其他球員接觸，就算被抬走也沒有所謂，更被捕捉到他被抬時露出滿足的笑容，彷彿成為「人生贏家」一樣。

中國足球媒體《懂球帝》賽後找到這名姓邸的球迷，他穿上美斯球迷就當然是對方的球迷，他直言因為在場的保安才泛起衝入球場的想法，「我發現在場的保安做得不太好，不少保安都在回頭看，感覺上我衝入場都無人捉得住我，我才萌生這念頭。」

這名邸姓球迷原本想拿美斯簽名，並準備拍片，但跳進場內時遺失了，他事後直言是不好的行為，但希望球場保安未來有所改善，「我是美斯球迷，他來到工人體育場，我覺得（在場的）保安措施就像屎一樣，我想給他們一次教訓。我都覺得是非常不好的行為，我希望有關方面以此為鑑，能夠在球場增添保安，即使未來有更多球星造訪中國，可以有更好的待遇。」

這名邸姓球迷最後向美斯致歉，「美斯對不起，我特別想見你，以這個方式實在太不好意思了，本來想要簽名，但後方有人追趕要不了，下次我去邁亞密就不衝入球場了，要個簽名就好。」

負責今仗的保安公司其後回應事件，表示事發後一直在開會檢討。