U21歐國盃｜西班牙人腳較佳　實力明顯高一班　8強戰可壓瑞士

U21歐洲國家盃來到8強階段，奪冠熱門的西班牙面對瑞士，另一場則由東道主格魯吉亞迎擊以色列。西班牙實力明顯高瑞士一班，而格魯吉亞在主場打出氣勢，預期兩軍都可以贏波晉級。（球賽編號：FB2870，7月2日凌晨3時開賽，Now 630台直播）。



西班牙在分組賽最後一場對烏克蘭一仗，因為早已獲出線資格，因此盡遣後備上陣，但仍然控制戰局，要不是前鋒沙治奧卡美路屢誤戎機，本可早早領先兩三球，斷不會反而被對手一兩次反擊而一度落後1：2。

艾比雷斯連續兩場入波，助西班牙取得小組首名晉級8強。（Getty Images）

不過，西班牙始終人腳較佳，主力如艾比雷斯（Abel Ruiz）及洛迪（Rodri Sanchez）後備上場後即合力炮製扳平一球，艾比雷斯在禁區內後腳控到反方向大位施射入網一球，盡顯級數，這名布拉加鋒將於今次賽事已入兩球，暫與另外4人並列射手榜首。

瑞士也有兩人射入兩球，其中尼當耶上場對法國時便為球隊一度追成1：1。（Getty Images）

瑞士上仗以1：4慘負法國，在D組與意大利及挪威同得3分，以3隊互對賽事的較佳得失球差晉級，這要多得前線一對攻擊組合伊美利（Kastriot Imeri）及尼當耶（Dan Ndoye）各入了兩球；瑞士攻強守弱，面對平均技術較高的西班牙，似乎難逃一敗。

達維達舒維尼控球技術高超，是格魯吉亞前線反擊的主將。（Getty Images）

同日尚有另一場8強賽事，由東道主之一格魯吉亞迎戰以色列（球賽編號：FB2868，7月2日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。

格魯吉亞在A組強敵環伺下，竟然壓過葡萄牙、荷蘭及比利時以首名出線，令人意外，但如果看過他們的演出，便清楚他們晉級沒有幸運成分。這支東道主戰術很簡單，就是囤重兵於後防，再由效力波爾多的達維達舒維尼（Zuriko Davitashvili）等一兩名前鋒伺機突擊，今場面對實力一般的以色列，料可過關。

以色列小組3場只入了2球，其中中場簡迪文（Omri Gandelman）對捷克時射入全場唯一的入球。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜小狂牛可輕取瑞士

皮雅斯專欄｜格魯吉亞靠主場小勝

皮雅斯專欄｜幼獅可剝「牙」入4強

皮雅斯專欄｜法國強力除「烏」晉級