U21歐國盃｜格魯吉亞靠主場小勝｜皮雅斯專欄

格魯吉亞及以色列同樣在被一致看淡的情況下，成功打入8強。我認為身為主辦國之一的格魯吉亞更加是今屆賽事的傳奇球隊，竟然可以力壓葡萄牙、荷蘭及比利時，以小組首名出線。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



大家絕對不能看輕主隊球迷吶喊聲的威力，這是格魯吉亞取得成功的其中一個原因。對上兩場分組賽，他們都分別獲得超過4萬名球迷入場支持，打破U21歐國盃以往的入場人數紀錄。

其實，格魯吉亞在帶點幸運成份的情況下以1比1賽和荷蘭，事關對方有兩次攻門射中門柱外，全場亦錄得26次射門。然而，他們防守時相當有組織性，多人參與防務，中場球員麥卡比舒韋利是球隊結構的核心。

但以色列大概是格魯吉亞面對過最弱的對手，所以我預期格魯吉亞會壓得較前。薛泰舒維利將會是球隊於生波及處理死球攻勢時的關鍵先生，因為他上腳能力十分好，也是陣中最具創造力的球員。

以色列是另一支驚喜球隊，最後一輪分組賽定要擊敗捷克才可晉級，而他們最終總算能夠以1比0險勝，成功出線。

高賀於該場比賽交出了今屆賽事的最佳表現，製造了唯一的入球，看來他是球隊最危險的球員，所以他今仗將會於前場帶來威脅。

他將會跟前鋒杜真文作出串連，務求可以製造到入球機會，而我認為中場球員卡錫夫及守衛根特文需要擔任保持球隊紀律的重要角色。

今仗雙方都有機會獲勝，但我睇格魯吉亞在得到主隊球迷的支持下，可以小勝以色列晉級。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

