U21歐國盃｜幼獅可剝「牙」入4強｜皮雅斯專欄

英格蘭及葡萄牙都希望可以取得今屆賽事的冠軍，但目前為止，只有幼獅交出接近最佳水平的表現。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



英格蘭領隊卡斯利的大軍板凳深度十足，面對德國一仗時他雖然作出了多個正選調動，但依然能夠以2比0勝出。我認為，他今仗最大的問題是如何決定正選11人的名單，不過最終他很大機會，會以分組賽前兩仗的球員成為先發陣容。

我相信他們不會改變踢法，將會慢慢及有耐性地由後場建立攻勢，然後嘗試於葡萄牙的防線上找出漏洞，讓一眾前線球員作出突破。

幼獅兵團擁有很多進攻選擇，但馬度基的表現令我留下最深刻印象。就連德國的守衛也未能好好看管他，所以他今仗同樣會為葡萄牙的防守帶來很大的問題。另外，預期傑斯韋治會在左路產生巨大威脅。

另一邊廂，我認為面對比利時攻入致勝入球的葡萄牙隊長丹達斯，將要在中場中路擔任重要角色，負責瓦解英格蘭的組織以及替球隊展開攻勢。

但他們最關鍵的球員有可能是左閘球員紐奴泰華利斯，事關他的職責除了要嘗試令到馬度基表現平靜之外，還要參與球隊進攻，故此其表現是舉足輕重。

雖然葡萄牙是我賽前預測能夠奪標的球隊，但因有多名主力缺席關係，令到他們難有說服力的表現，而在擊敗比利時後，他們的士氣應該有所提升，我認為他們或許會成為今屆賽事首支能夠攻破英格蘭大門的球隊，可是，最終我預計幼獅兵團將可獲勝，晉級4強。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

