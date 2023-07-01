U21歐國盃｜法國強力除「烏」晉級｜皮雅斯專欄

法國及烏克蘭於分組賽保持不敗，表現出色，所以今仗有可能是8強階段中，最令人興奮的比賽。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



法國3戰全勝，最後一輪分組賽更加以4：1大炒瑞士，目前為止一共攻入7球，是今屆賽事入球數字最多的球隊。

米高奧利斯將會因傷而缺席今屆餘下賽事，對球隊造成影響，但替補球員巴高拿於對賽瑞士一仗表現很好，個人攻入1球及交出一個助攻，所以我預期他會在邊路產生威脅。

卓基也攻入一個精彩入球，而他的長傳能力也相當出眾。我認為他是今屆U21歐國盃其中一位最耀眼的新星，有能力於中場及前場攻擊之間為對手構成問題。

至於位置較為墮後的中場球員卡基列，將要擔任保持烏克蘭一眾創造型球員表現平靜的重要角色。

烏克蘭展示出他們既有能力取得入球，而後防亦可以保持表現緊密的球隊，3場分組賽中更加有兩場取得零封成績。

上場對西班牙時，他們有多位主力球員得到休息，我肯定中鋒施根今仗將會重返正選行列，他能夠接應隊友的傳中球作出攻門，所以法國的防守球員定要小心應付烏克蘭於邊路位置壓前時展開的攻勢。

卡斯卓是另一位表現相當突出的球員，他個人技術十分好，是烏克蘭陣中其中一位最具創造力的球員。梅迪歷的速度有可能為對方防守帶來麻煩，或許有機會於今屆賽事中首次亮相。

今場賽事確是難以預測，不過，法國正選11人的實力及後備力量相當強勁，我預計他們最終將可勝出，晉級4強。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

