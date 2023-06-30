U21歐國盃｜小狂牛可輕取瑞士｜皮雅斯專欄

我認為西班牙將會樂於在8強階段面對瑞士，事關瑞士竟然在3場分組賽輸了兩場的情況下，依然能夠晉級。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



小狂牛兵團在大幅度的輪換下，以2比2跟烏克蘭打成平手，但最重要的是保持不敗，並以小組首名出線，所以教練辛迪在落後1比2時，立即換入幾位星級球員。

洛迪落場之後，毫不意外地跟艾比雷斯作出串連，成功為球隊追平比數。我預期兩位今仗的表現舉足輕重，事關我敢說洛迪是今屆賽事最具創造力的球員，而艾比雷斯是一位天生的得分射手，將會劍指金靴獎寶座。

曼城的沙治奧高美斯、左閘桑米蘭達及中場的好波之人維加，將會悉數重返正選行列，所以當考慮到瑞士是今屆賽事失波最多(8球)的球隊後，我認為他們的防線今仗將會迎來一場硬仗。

西班牙將會取得大部份的控球時間，所以瑞士將會花上很多時間去作出追逐。我相信，他們的表現需要保持緊密及具有紀律，並嘗試壓迫對手，令他們犯錯。

雖然他們的防守表現差勁，但前線進攻能力展示出一定的質素，3場分組賽一共攻入5球。

安度耶個人一共攻入兩球，這位速度相當高的翼鋒有可能在球隊策動反擊攻勢時成為一大威脅，而「10號仔」伊馬利很大機會擔任串連球隊反守為攻的重要角色。

然而，西班牙是今屆賽事其中一支表現最突出的球隊，絕對有能力問鼎冠軍，所以預計他們今仗將可輕鬆贏波晉級。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

