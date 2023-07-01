U21歐國盃｜英格蘭戰術成熟有隊形　可挫葡萄牙晉4強

U21歐洲國家盃8強中，只有一支球隊3戰全勝又不失一球，那就是英格蘭。「三獅軍團」今場的對手是頗幸運晉級的葡萄牙，如果發揮正常，可望順利晉身準決賽。（球賽編號：FB2869，7月3日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



英格蘭踢罷兩場分組賽後已穩獲首名，因此上場對德國派了大半支後備上陣，但竟然還是打得對手無還擊之力，出任進攻中場的哈維艾利洛（Harvey Elliott）演出搶鏡，個人引球帶了半場再射入一球，是今屆的金球之一。

哈維艾利洛（左）上場表現出色，但他卻不是英格蘭的必然正選。（Getty Images）

小英軍最令人詫異的不是個別球員的表現，而是戰術上十分成熟，中後場像曼城那樣基本上維持5人，兩邊閘不會一齊衝上，而留一人與兩名中堅及兩名防中在後場控制，前線幾名球員走位十分靈活，除了馬度基通常在右路憑速度發難外，其餘幾名攻擊球員不時互換位置，令對手防不勝防，是以他們今屆連續3場都是穩紮穩打地贏2：0，而所入6球分別由5名球員取得。

葡萄牙雖然整體表現一般，但新星祖奧尼維斯卻甚為亮眼。（Getty Images）

葡萄牙上場憑一個爭議12碼以2：1擊敗比利時，還要多得荷蘭久攻不下，無法戰勝格魯吉亞，才獲8強一席，論場上表現，依然沒有太大說服力，今場要贏波，還看18歲新星祖奧尼維斯（Joao Neves）又有否神來之筆，這名賓菲加中場上仗對比利時的一記「窩利」射門破網，妙到毫巔。

巴高拿今屆賽事射入了兩球，是法國陣中的首席射手。（Getty Images）

8強另一仗，由同是3戰全勝的法國面對烏克蘭（球賽編號：FB2871，7月3日凌晨3時開賽，Now 630台直播）。法國在分組賽越踢越好，上場以4：1大破瑞士，進攻銳利；效力里昂的巴高拿（Bradley Barcola）今屆賽事入了兩球，是法國前線上的尖刀。烏克蘭分組賽最後一仗完場前才失守遭西班牙逼和，只能以次名出線，實力並不弱，而且後備席上還有名氣最大的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）候命，今場勝負難料，或許要戰至互射12碼階段。

烏克蘭竟然在3場分組賽都沒有派遣梅迪歷出場，未知是否讓他擔任後備殺手。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜小狂牛可輕取瑞士

皮雅斯專欄｜格魯吉亞靠主場小勝

皮雅斯專欄｜幼獅可剝「牙」入4強

皮雅斯專欄｜法國強力除「烏」晉級