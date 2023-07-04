沙特聯賽轉會消息︱謝拉特神奇急轉彎 落實執教伊蒂法克

沙特金元足球令利物浦昔日的「神奇隊長」謝拉特也只能膜拜，雖然他一度拒絕聘約，但沙特球隊伊蒂法克（Al Ettifaq）周一於Twitter宣布了這名43歲領隊落實執教。



據報謝拉特曾應邀到了沙特東部省最大城市達曼（Dammam），到伊蒂法克參觀，並洽談接掌帥印事宜，但他事後卻婉拒投效。不過，伊蒂法克繼續游說，在上周有突破性進展，獲得謝拉特首肯加盟，並於周一在官方twitter確認：「我們欣然宣布，謝拉特已簽約成為伊蒂法克的主帥。」這條tweet並上載了一條謝拉特昔日場上風采的短片。

謝拉特在利物浦退休後，一度執教紅軍青年軍，之後接掌蘇格蘭的格拉斯哥流浪，於2020/21球季取得空前成功，以破紀錄的102分不敗封王，這也是他職業教練生涯的首項錦標。2011年11月，謝拉特重返英超，執教阿士東維拉，可是卻因戰績差勁，於2022年10月便被炒。

謝拉特曾帶領格拉斯哥流浪以不敗姿態贏得蘇超冠軍。（Getty Images）

謝拉特今次加盟的伊蒂法克，於1945年成立，是一支褪色勁旅，雖然是沙特第一支國際賽事冠軍（1984年阿拉伯球會冠軍盃），但近年成績一般，去季於聯賽只排第7。

謝拉特執教阿士東維拉不足一年，便於去年10月遭辭退。（Getty Images）

沙特的主權財富基金公共投資基金（PIF），早前收購了沙特超級聯賽「Big Four」伊蒂哈德（Al Ittihad）、希拉爾（Al Hilal）、吉達艾阿里（Al Ahli Saudi）及艾納斯（Al Nassr），也令這4支球隊四出羅致球星；但伊蒂法克卻不在列。

伊蒂法克現時陣中沒有大牌球星效力，早前曾傳出打算羅致水晶宮翼鋒韋費特沙夏，現時則可能希望藉謝拉特的號召力，吸引球星來投。