足球熱話｜沙特傳撬貝拿度施華　兩大名嘴同一陣線籲拒中東資金

賓施馬與尼高路簡迪先後在今夏轉戰沙特阿拉伯，收購行動似乎未見盡頭，不少英超球星也與沙特聯賽扯上關係，曼城中場貝拿度施華是最近的一個。平時一向針鋒相對的加利尼維利與加歷查，難得兩大名嘴槍口一致對外，呼籲停止將球員賣給沙特聯賽。



自C朗拿度轉投沙特阿拉伯聯賽後，賓施馬與尼高路簡迪在今夏跟隨其步伐，齊齊到中東掘金。沙特聯賽的招兵大行動當然不會就此結束，魯賓尼維斯﹑高列巴尼﹑薛耶治及湯馬士柏迪等英超球員也傳出沙特有意挖角。

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沙特聯賽最新消息︱貝拿度施華成新目標 應屆冠軍簽下簡迪

西班牙《馬卡報》消息，曼城中場貝拿度施華是沙特聯賽的最新目標，縱然這名曼城三冠王功臣與巴黎聖日耳門及巴塞隆拿扯上關係，但《馬卡報》指他已經非常接近轉戰中東。轉會達人羅曼奴透露，施華對自己的未來未作任何決定，而曼城依然希望留住這名葡萄牙國腳。

貝拿度施華與葡萄牙隊友魯賓尼維斯同樣在當打之齡，沙特希望擺脫「養老」聯賽的名義，繼續向五大聯賽的目標進發。

加歷查透過社交網站直指，沙特聯賽大展拳腳，與洗白有關，「貝拿度施華仍在生涯高峰，他是近5年歐洲最佳的球員之一，如今沙特聯賽不止招攬3字頭的球員，更向當打球員招手，這可能會改變整個沙特聯賽。高爾夫球及拳擊後，沙特如今希望涉足足球，這種洗白行動需要停止。」

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沙特搶人毫不手軟，車路士更是最大得益者，英國《電訊報》指不少歐洲球會對此舉動起疑心，要求調查是否違反財務公平競爭條例（Financial Fair Play Rules，下稱FFP）。曼聯前隊長兼名嘴加利尼維利公開呼籲，英超應該禁止與沙特再交易，「英超賽會應立即終止與沙特進行任何交易，確保英超的公平性不會受損，直至車路士與沙特方面是否有不當交易的調查完成。」