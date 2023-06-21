簡迪轉會伊蒂哈德同賓施馬做隊友　車路士勢成沙特聯最大「貨源」

沙特超聯又多一位球星加盟！應屆聯賽冠軍伊蒂哈德宣布，簽入32歲法國中場尼高路簡迪（N'Golo Kante）。這位2018年世界盃冠軍功臣，已經與伊蒂哈德簽約3年，來季會跟另一名法國球星賓施馬並肩作戰。



伊蒂哈德的聲明稱，簡迪在杜拜接受體測後，周二（20日）落實合約條款。從照片所見，簡迪將會穿上7號球衣。

簡迪結束7年車路士生涯，今夏以自由身轉會，到沙特掘金，據英國《天空體育》報道，簡迪年薪1億歐元，但英國《BBC》則稱3年合約總值1億歐元。簡迪當打之時被視為球壇最強防中，網民常笑稱：「地球的表面71%被水覆蓋，其他的部分被簡迪覆蓋。」

沙特聯賽似乎是人才過剩的車路士為「貨源」，據英國《每日電訊報》報道，沙特聯賽代表本周身在倫敦，接洽多位車路士球員，包括薛耶治、高列巴尼、艾度亞文迪及奧巴美揚。至於盧卡古就已經拒絕了沙特的邀請，他希望留在歐洲的主流聯賽，最理想是繼續效力國際米蘭。

《每日電訊報》的消息指，車路士最初計劃將盧卡古、薛耶治、高列巴尼、艾度亞文迪及奧巴美揚「打包」賣去沙特聯賽，希望收回約1億鎊，但在盧卡古拒離歐洲下，未能打響如意算盤。

報道稱，薛耶治、高列巴尼及艾度亞文迪都很大機會到沙特落班，奧巴美揚以前曾拒絕沙特的邀請，但今夏都會願意聽取對方的報價。若果能夠將這4人送走，車路士或可收回超過5000萬鎊轉會費，並節省數以百萬鎊計的人工支出。

另外，足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）披露，有兩間沙特球會接觸車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi），但尚未正式開啟轉會談判。