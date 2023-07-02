金玟哉勢投拜仁　拿坡里再尋亞洲兵　傳久保建英力拒沙特天價邀約

歐洲球壇的夏季轉會窗開啟後，多名旅歐的亞洲球星都傳出轉會消息，當中主角包括李剛仁和久保建英；至於盛傳加盟拜仁慕尼黑的金玟哉，尚待他完成短期兵役後回歸才可作實，而拿玻里被指正考慮以日本球員代替這名韓國中堅。



韓國翼鋒李剛仁目前正效力西甲的馬略卡，這位22歲球星盛傳轉投巴黎聖日耳門已久，「轉會專家」、意大利名記羅曼奴透露，李剛仁已完成在PSG的體測，而PSG和馬略卡之間也已經達成共識，目前只待簽約作實，羅曼奴寫道：「所有有關人士都有信心這宗轉會很快便會完成。」

李剛仁年紀輕輕，但在西甲和世界盃都表現出色。（Getty Images）

而李剛仁的好友兼前隊友、人稱「日本美斯」的皇家蘇斯達球星久保建英，則盛傳獲沙特阿拉伯球會艾希拉爾開出1.6億歐元的4年合約，年薪達4000萬歐元之高，艾希拉爾也願意付出6000萬歐元轉會費以觸發他在皇蘇的解約條款，但西班牙《阿斯報》指久保不為所動，這位22歲日本翼鋒同時獲拿玻里追逐，但他暫時希望留在皇蘇繼續成長。

日本足球天才久保建英（左）傳獲沙特球會艾希拉爾開出4年共1.6億歐元薪金的合約。（Getty Images）

另一韓國球星、原本效力拿玻里的中堅金玟哉，也盛傳已與拜仁慕尼黑達成口頭協議，雙方將會簽約5年，此前一直有指金玟哉與拿玻里合約中有一條約5000萬歐元的解約條款，會在7月的首15天內對意大利本土以外的球會生效，相信拜仁很快便會有所動作。

不過，金玟哉目前正在服兵役，他在2018年亞運會奪得男足金牌後雖獲免除義務役，但仍需完成為期三周的基本軍事訓練，他在6月15日入伍，估計待他在來周完成訓練才會有正式公布。

金玟哉轉投拜仁慕尼黑似乎只是時間問題。（Getty Images）

金玟哉轉會，也許為其他亞洲球員開啟了一扇門，意大利天空體育指，拿坡里有計劃再向亞洲球員埋手，主要是因為球會主席迪羅倫迪斯在嚐到金玟哉開啟了亞洲的商機後，希望能再簽入亞洲球員，進一步加強球會在亞洲的品牌及商品銷量；當然，球員能力也是主要考慮因素，報道指拿玻里正密切留意兩名在德甲落班的日本兵，分別是慕遜加柏的板倉滉和史特加後衛伊藤洋輝。