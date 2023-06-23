U17亞洲盃｜國足3球淨負沙特阿拉伯　3戰未嘗一勝墊底出局

在泰國舉行的U17亞洲盃，C組最後一輪分組賽，國足3球不敵沙特阿拉伯，3戰未嘗一勝，包尾出局，同時追平史上最差的戰績。

國足U17領隊﹑前中國國腳楊晨賽後承擔責任，直言球隊失去原本的精神面貌，問題也是出自他的身上。



國足要爭出線，對沙特一仗非勝不可。（亞洲盃Twitter截圖）

國足U17出戰今年的亞洲盃，首兩輪先以1：1賽和塔吉克，其後以3：5不敵澳洲。若要出線，最後一輪對沙特阿拉伯非勝不可。國足的蒯紀聞上半場起腳中楣，是中國隊今仗最具威脅的射門，國足在上半場末段失守，戰至下半場後段再失兩球，結果以3球淨負沙特。

國足3仗未嘗一勝，以1和2負完成分組賽，無緣晉級，並以較差的得失球敬陪末席。中國隊3戰只得1分，追平2010年亞洲盃決賽周的最差紀錄。國足對上一次在U17亞洲盃出線，已經是2006年，2016年及2018年更未能打入決賽周。

國足U17以3球淨負沙特，敬陪末席出局。（影片截圖）

國足U17領隊﹑前中國國腳楊晨賽後表示，球隊今仗嘗試從後場組織，但上半場的表現不算理想，下半場稍作調整後，效果好一點，但依然未能為球隊帶來勝仗。對比起表現，楊晨更不滿這一點，「我最不滿意是我們丟失了應有的精神面貌，這是不能允許的，球隊打法未能做好，責任在教練，球隊的精神面貌有問題，責任同樣在教練，這是我對自己非常不滿意的地方。」

楊晨總結今次賽事，縱然未取一勝，對小將們也是不錯的磨鍊，「今次比賽中發現了一些好苗子，對以後的中國足球發展也有好處，但球隊在防守方面不夠好，未能展現整體防守。亞洲級別的青少年比賽，各隊實力都比較接近，不論比賽打得順還是遇到困難，對球員們都是很好的磨鍊，球隊要在比賽中打出自己的風格。」