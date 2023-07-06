Under Armour開倉︱跑鞋$380跑步服飾齊劈價最平21折　附時間地點

運動品牌Under Armour開倉，減價幅度相當大，6款跑鞋和多項跑步裝備和運動服裝低至21折，標價1499元的越野跑鞋Hovr Summit Ft Cuff，劈價減至380元，另有多款跑鞋均同樣減至380元。

是次開倉在鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList舉行，日期由7月6日（周四）起至7月12日（下周三）舉行。



Under Armour是次開倉產品：

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今次在鰂魚涌TheList舉行的Under Armour開倉，減價幅度相當大，6款標價899元至1499元的跑鞋，全部減至380元；跑步短褲Speedpocket Perf由399元減至100元，折扣幅度最大是標價849元的跑步長褲Qualifier Run 2.0，劈價減至180元，相當於21折。

須注意的是，是次開倉雖由7月6日（周四）開始，但開倉首日列明只限Premium會員參與，小心別摸門釘。

Under Armour開倉詳情

地點：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList



日期及時間：

7月6日 — 08:00-20:00 （註：只限Premium 會員）

7月7日 — 08:00-20:00

7月8日至7月11日 — 10:00-20:00

7月12日 — 10:00-17:00



注：以上資訊僅供參考，詳情以主辦方OnTheList公布為準。