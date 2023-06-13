HOKA開倉劈價潮｜山鞋店主剖析來龍去脈　由一對難求變清倉跳樓價

HOKA跑鞋山鞋開倉，幾乎是今年每個月都聽到的消息，也是成為山界及跑鞋界的熱話。HOKA Speedgoat 5這款叫好叫座的山鞋，竟然持續地在市場上大劈價，5折4折成為常態，實在匪夷所思。《01體育》訪問了3位行山鞋零售商，了解他們對今次HOKA減價潮的看法，以及對山鞋市場的影響。



Trail Sport店主Norman接受訪問，透露近半年Hoka劈價潮的來龍去脈。（顏銘輝攝）

由2020年起，疫情反覆不定，各地封關，香港掀起行山熱潮。要行山，自然要買行山鞋，HOKA Speedgoat系列成為市場追捧的鞋款。HOKA Speedgoat的山鞋結合路跑鞋及行山鞋的特點，既輕盈又抗滑，中底緩震佳，十分舒適，不少名人明星也選擇HOKA山鞋上山。

疫情期間Speedgoat系列大受歡迎

位於佐敦的山系潮流服裝店Trail Sport，一直有出售不同款式的HOKA跑鞋及山鞋，店主Norman見證當時搶購Speedgoat 4的盛況。他說：「喺2021到2022年，你只要有一對Speedgoat4或者5的話，只要有貨返嚟，可能一兩個星期就已經消化晒成批貨，係相當……未見過咁嘅情況，有啲客係留低電話，有貨就打畀佢。喺零售上，好耐未曾試過有呢啲現象，係好勁。」

Norman表示在疫情期間，Hoka的山鞋大受歡迎，賣到斷貨。（顏銘輝攝）

Norman續說：「個個人、男女老幼都嚟搵Speedgoat 4，行山同運動成為主流，好蓬勃，從來冇見過咁多人上山玩。」

來貨延期 市場上大量Speedgoat堆積

在2021年，Norman需要向代理商預訂2022年春夏季節的貨，他見到市場上搶購Speedgoat的熱潮，也酌量加貨，「多10至20%，只係訂多咗Speedgoat，其他款冇訂多。佢仲出咗個闊鞋頭版，令好多著唔到Speedgoat嘅人都享受到呢對鞋，令到呢對鞋更加成功。」

然而，那些貨並沒有如期到港。Norman說：「疫情好嚴重嘅時候，佢哋喺越南同中國嘅廠停工，所以冇貨供應。突然間到22年尾同23年頭，好大量嘅舊貨全部湧晒出嚟。」

在Norman的店中，不難發現大量的Hoka鞋盒。（顏銘輝攝）

他續說：「結果我哋連貨倉擺位都困難，唯有要清走舊貨。唔單止我哋，我見到好多行家都係咁。骨牌效應之下，啲價一路咁落。」經營細舖的Norman初期沒有跟減，但當大型連鎖店都減，他也不得不減。他表示有些斷碼的Speedgoat 5會減到699元出售。

在Norman的店中，發現有Speedgoat 5減到699元。（顏銘輝攝）

在正常時期，HOKA的山鞋經折扣後大多要過千元一對，以熱門款式Speedgoat 5為例，定價1500元，就算零售商以7、8折發售，價錢仍過千。不過，由去年底起，Speedgoat 5的售價逐步跌破千元，不尋常地維持在低水平。

Angus笑言這次Hoka劈價潮對消費者是好事，可以低價掃平貨。（顏銘輝攝）

Angus旗下的「Re:echo」在香港有4間專業戶外旅遊零售店，會出售HOKA的行山鞋。他留意到HOKA的減價潮在去年10月後逐漸出現，Re:echo初期沒有跟市場減價，直至12月，他發現有大型連鎖運動用品店的HOKA山鞋減到799到899元一對。當面向普羅大眾的大型連鎖店都要大幅劈價時，Angus只好跟減。他說：「你都要跟個戰場賣，如果唔係啲貨郁唔到。」

外國行山露營產品難適應濕熱天氣 Angus創本地品牌服務香港人

Angus笑道：「（去年）12月啲人覺得HOKA咁平嘅，諗住過完年就冇，點知過年後先見真章，諗住3月清埋啲季尾貨就完，原來嗰陣先係戲玉。」

在3月，Hoka在鰂魚測一座商業大廈的特賣場搞開倉，吸引大批山友及跑步，顧客在電梯大堂打蛇餅，目測超過100人。（顏銘輝攝）

今年3月，Hoka開倉現場人山人海。（顏銘輝攝）

HOKA不斷開倉 Speedgoat 5跌穿600元

今年3月，HOKA在鰂魚測一座商業大廈的特賣場搞開倉，一對Speedgoat 5賣650元。到4月，一間位於旺角商廈的樓上舖搞HOKA開倉，Speedgoat 5的售價跌到一對599元，若用消費券模式付款更減多30元。

探討HOKA開倉停不了之謎 跑山鞋瘋狂劈價背後兩大原因｜體壇札記

在4月，有旺角樓上舖開倉，Hoka大平賣，吸引大批顧客排隊，排到落後樓梯。（讀者提供）

零售商：599元比入貨價還要低

「599蚊，呢個絕對係平過我哋入貨價，650蚊都平過。」Angus嘆道：「見到個價再落，再低嘅價我哋就唔減。」他表示Re:echo的HOKA貨量不多，沒有散貨找數的壓力，不希望低於成本價蝕住賣，「你問我係咪要劈價？如果要劈到四百幾蚊一對，我寧願擺喺度算。」

之前，有間在九龍灣工廈的樓上舖推出優惠，如果買滿某一個品牌的正價貨品滿2000元，顧客便可以獲贈一對Speedgoat 5。在5月，有間位於新蒲崗工廈的樓上舖開倉，只要客人買滿800元，就可以用399元的優惠價換購Speedgoat 5。

由今個星期三起，HOKA再在鰂魚測商廈特賣場開倉，Speedgoat 5的價錢由3個月前的650元減到598元。

HOKA 6月開倉｜大熱越野跑鞋4折發售 行山鞋平過半價 即睇地址日期

Hoka開倉成為今年的山界熱話。（顏銘輝攝）

「對用家嚟講，真係天大嘅機會」

Angus認為HOKA的山鞋質素不錯，見到有行家要減到如此低價散貨，感到可怕。他說：「坦白講，個品牌唔係差，款又唔差，我諗呢次係純粹本地供求決定導致。」

相對而言，Angus認為這是消費者的入貨良機，「我覺得對用家嚟講，真係天大嘅機會。你問我，我哋做批發都拎唔到呢個價。冇可能，唔係一個正常嘅銷售情況。」Norman也同意，「肯定係（購買良機），千載難逢。」

Angus表示Hoka在疫情期間的來貨不穩定。（顏銘輝攝）

開關嚴重影響戶外用品市場

疫情期間來貨延期，當積壓的訂貨一下子到港，供應突然比需求大得多，入貨多的零售商承受資金壓力，為了籌集款項繳付貨款，只好減價促銷。Angus說：「喺疫情期間，好多牌子返貨唔穩定，應該好賣嘅時候冇貨，唔好賣嗰陣有貨，銷售好唔穩定。」

疫情過去，今年初開關，香港市民的興趣由行山露營變成出外旅遊，導致戶外用品市場陷入低潮。在這個背景下，HOKA散貨難上加難，亦影響了整個行山鞋以至戶外用品市場。

經營山系潮流服裝店的Norman說：「開關後難以置信！成個市場好似突然少咗好多人。我哋舖頭好多產品都係咁，全部銷量減少，可能影響兩至三成生意。」

Norman表示劈價潮主要影響Speedgoat跑山鞋的銷量，其他款式的影響不大，銷量穩定。（顏銘輝攝）

各品牌的山鞋正常售價過千元，但當在香港屬於山鞋名牌的HOKA帶頭大劈價後，其他品牌的山鞋可能只餘兩條路：殺入「紅海」跟隨減價或維持原價去不到貨。

Angus是另一行山鞋品牌Scott的香港代理商，故此Re:echo雖有HOKA賣，但主力出售Scott的山鞋。他說：「700蚊一對HOKA。就算我對鞋靚過佢，啲客都唔會拎1000蚊去買，買HOKA算啦，呢個係好正常嘅心態。」

Re:echo創辦人兼執行董事Angus是行山鞋品牌Scott的香港代理。（顏銘輝攝）

Scott代理商延遲推廣計劃 避開HOKA劈價潮

為了躲避HOKA劈價潮的鋒芒，Angus說：「我哋原本計劃新年後3月重新包裝出Scott嘅新鞋，我哋都暫緩，等到冬天先做。」他承認Scott在今年頭幾個月的銷量不如意，很難去貨，「成個戶外市場都回咗好多，始終開咗關有得出外。唔止鞋，舖頭其他嘢都去得慢咗好多」。

Angus表示為了避開Hoka大劈價的鋒芒，將Scott的推廣計劃延期。（顏銘輝攝）

剛巧HOKA今年更換香港的代理商，上半年的入貨仍由舊代理負責，而下半年則是新代理負責。Angus預計HOKA的劈價潮只是陣痛，未來會恢復到過千元的正常價格，期望山鞋市場可以在10月後回復。

「希望10月、11月會好啲，但係咪去返以前嘅表現？我都五十五十。好多人屋企有幾對HOKA，腳就得一對，肯定着唔晒。會唔會延遲銷售？我覺得會嘅，但跑開嗰啲，對鞋3個月就打柴啦。」Angus說。

今次的Hoka劈價潮集中在Speedgoat 5這款越野跑鞋。（顏銘輝攝）

大劈價或對HOKA銷售長遠有利

Norman表示他的店舖約兩成的生意額來自HOKA的產品，而這次劈價潮只集中在Speedgoat 5這款山鞋上，其他HOKA的路跑鞋銷情正常穩定。他說：「略略計算過，有影響都係4到5%，即係Speedgoat，話多唔多，話少唔少，話冇影響就呃你。」

「賣鞋嘅都係賺頭蝕尾，款款賣到最後幾對都係蝕住賣。」在Speedgoat 5的劈價潮下，Norman承認很難靠這款鞋賺錢，輕微影響收入及盈利，但他認為劈價潮長遠會對HOKA有利，令到更多人認識這個品牌，加強市場佔有率。

「當你見到人人喺唔同場合都著HOKA，你都自然想買番對。呢啲係購物心理。」他說：「一對好嘅鞋，今次試過之後，真係正嘢嚟喎，第日有需要嘅時候，正價都會買。」

當Hoka在3月開倉時，由入場到付款也是大排長龍。（顏銘輝攝）

行山YouTuber Joyee在2020年創業，成立JoyeeWalker Shop，在觀塘工廈開設樓上舖，以出售行山鞋為主，品牌包括Altra、Topo及Brooks，並沒有賣HOKA。他認為開關及HOKA大減價雙重夾擊下，對生意造成很大影響。

Joyee開行山用品店有個理念，就是山友買行山鞋前一定要親身試穿，所以他堅持開實體店。（顏銘輝攝）

行山YouTuber疫情創業細舖搬大舖 店主JoyeeWalker掙扎向前之道

當見到市場上HOKA Speedgoat 5的售價跌到650元，再跌到599元，Joyee的反應是「大鑊」！他說：「佢哋（消費者）覺得五六百蚊買到一對好出名嘅行山鞋，咁點解仲要畀可能接近1000蚊去買其他品牌嘅鞋呢？上年秋冬本身就清緊啲貨都清唔到，去到最近都要做到半價去賣鞋。」

Joyee的山店出售多個品牌的行山鞋。。（顏銘輝攝）

工廈樓上舖：半價賣鞋仍難以去貨

他表示去年秋冬的生意比預計差，到今年頭幾個月更加慘淡。他說：「其實我係用成本價甚至低過嘅價去賣鞋，但都啲貨都去得唔好，咁所以個影響都非常之大。因為始終冇流動資金，咁導致要蝕少少去買，所以我覺得成個行山鞋的市場都係幾受影響。」

Joyee透露，以前曾希望售賣HOKA的行山鞋，但遭代理商拒絕。他說：「佢哋偏向商場舖而唔係工廈鋪。曾數次查詢過代理售賣HOKA行山鞋嘅事，但始終都冇回應。但去到上年嘅夏天，突然間同我哋講『有冇興趣買HOKA？我哋都有貨畀到你』。咁啱我上年入咗好大嘅貨，冇乜現金，就擱置咗先。」

Joyee在觀塘工廈開設樓上舖，出售行山鞋等戶外裝備用品。（顏銘輝攝）

回望去年的決定，還有如今的HOKA劈價潮，Joyee苦笑道：「雖然心知HOKA行山鞋係好嘢，但機緣巧合下錯過咗『機會』，都慶幸自己嗰時冇入到貨，否則流動資金更不足了。」他對行山鞋市場的短期發展持感到悲觀，一來很多人趁平買了HOKA，二來行山熱潮明顯降溫，「香港嘅行山熱潮睇嚟唔會突然間升返上去，過往個熱潮係因為疫情。」