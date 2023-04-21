探討HOKA開倉停不了之謎　跑山鞋瘋狂劈價背後兩大原因｜體壇札記

旺角樓上行山舖開倉減價，成為《01體育》編輯部今周熱話。

$599一對HOKA Speedgoat 5，吸引同事開倉首天一早去排隊，然而在後樓梯焗了一小時，方由20樓排落18樓，距離10樓尚有漫漫長路，最終還是果斷撤退。到底HOKA山鞋減到什麼時候？大家就住「何時入市」議論紛紛了好一陣子，筆者決定求教業內人士，請求指點迷津。先戴頭盔，以下屬於江湖傳聞，信則有，不信則無。



HOKA減價熱潮，可以追溯至2020年的疫情高峰期。話說疫情來襲，各地封關，娛樂場所設限，市民生活百無聊賴，行山又變成香港人的主調，山鞋需求自然大增。眼見銷情勢如破竹，疫情卻無減退之勢，行山潮流勢必持續，業界對於HOKA山鞋的落單自是份外「兇狠」，預計本應2021下半年到港的貨量，增幅甚至以倍計算。

後樓梯排隊，極為考驗體力與耐性。（讀者提供）

但請讀者們留意一個細節，就是「本應」。據悉這一批或許史無例前的大貨，由於受工廠停工影響，加上全球原材料短缺，最終押後到2022上半年才陸續送抵香港。此時問題來了，因為原定2022上半年到港的貨，算是如期送抵的，2021下半年的大單，加上2022上半年的單，當時香港一下子累積下來的HOKA，數量已經超出平常的兩季，別忘記之後還繼續有貨到，一個香港到底怎樣消化堆積如山的HOKA山鞋呢？

HOKA Speedgoat 5，你有幾多對？

找數要成本、存倉要成本，山鞋供過於求，自然開始減價，由原價過千元一對，減到常見$899、$799這些價位。業界人士指，HOKA減價潮早在去年夏季已經出現，筆者對此印象模糊（因為已經覺得Hoka減價係常態！），亦求證無從，但更想指出另一重點，就是疫情在2023年初「突然消失」，全宇宙U-turn式復常，大家最渴求的還是山鞋嗎？是機票酒店旅行喼啊！

去旅行了，不行山了？（縱橫遊圖片）

劇情發展了一整年，市場早已囤積一大堆HOKA山鞋，加上外在環境再補一刀，正所謂「要錢唔要貨」，結局就是最近經常出現的開倉劈價，以為$650已經夠抵，原來價錢低處未算低。那麼這股減價潮延續至何時？會否出現更跳樓的跳樓價？業界人士預計，HOKA山鞋的減價將會延續一段時間，隨時去到明年Q1，至於市場貨量及價錢，就不敢妄下判斷。

HOKA的香港區代理將在下半年換人，新代理會怎樣處理劈價貨充斥市場？會不會重新篩選分銷商？會不會減低香港區的訂貨量？怎樣控制定價？將是對新代理的一次考驗。

筆者在此亦要再戴戴頭盔，以上是業界人士透露的江湖傳聞，產品價格可升可跌，過往表現並非未來表現的指標，大家想入手山鞋，除了考慮價錢，亦要研究山鞋的性能、物料、對用家的要求等，參閱相關資料、尋求專家意見，同樣重要，畢竟市面山鞋牌子眾多，大家不妨多點了解，或許有更適合你的品牌和型號。還有一點要緊記，山鞋有其壽命，存放太久疏於穿著，鞋膠容易破損。最後利申，本人並未持有任何HOKA山鞋。