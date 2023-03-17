HOKA跑鞋行山鞋開倉｜最後兩天勢必排長龍　即睇地址開放時間攻略

HOKA開倉最後兩日！近日山友的最熱話題，除了廟仔墩上的男女外，就是著名山鞋品牌HOKA減價開倉，大熱越野跑鞋型號Speedgoat 5由1500元劈價至650元。

記者周五（17日）晚前往開倉會場直擊，逾百人排隊，大約排了半小時才能入場，相信周末周日需要排更長時間。所有顧客需要先登記做會員，在入口掃過會員條碼才能入場。現場擠滿顧客，試鞋的長凳長期滿座，場面墟冚，如像戰場。



不少人幾盒幾盒那樣買。（顏銘輝攝）

最後兩日開倉時間：

3月18日（星期六）：10am - 8pm

3月19日（星期日）：10am - 5pm

開倉地址：

太古坊濠豐大廈4樓OnTheList

如何前往：

從港鐵鰂魚涌站A出口，橫過英皇道，沿糖廠街不斷行，至馬路盡頭繼續直行，經過太古坊1座後，橫過華蘭路，便是濠豐大廈。入到濠豐大廈，搭扶手電梯上1樓，便會見到排隊入場的人龍。

入場前必要準備：

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員連結：https://otl.sale/HOKA-Mar-2023

入場人士在電梯大堂打蛇餅，目測超過100人。（顏銘輝攝）

記者直擊排隊情況：

是次開倉由周二起，近日已經引起山友熱議，有人在網上分享排隊照片，有人分享戰利品，幾對幾對那樣買。越野跑手黃浩聰亦有到場，為學生買鞋。

記者在周五晚的放工時間6時50分左右抵達，目測已經有逾百人排隊。等到7時15分，可以搭升降機上4樓。上到4樓，再排多10分鐘，在7時25分入場。

上到4樓，仍然未入得，需要繼續排隊。（顏銘輝攝）

記者在閒日晚上都排了半小時多，預計周末周日的人流會更多，建議大家有排隊1小時的心理準備。不排除人太多時會提早截龍，建議有意入場人士在關門前至少1小時到場排隊。

記者直擊開倉現場：

現場人山人海，有點混亂，周圍都擠滿人，很多人都手拿鞋盒，有的甚至拿住幾盒，一袋二袋。試鞋的長凳基本上長期爆滿，有人等不及，會嘗試站着換鞋。

現場人山人海。（顏銘輝攝）

現場有兩側擺放一列長枱，長枱上會擺着一隻隻不同的鞋款。看到合適的鞋款後，你可以向長枱後的工作人員示意款式及尺碼，他們就會去後面的倉庫拿給你。顧客人多，有時要耐心等待。

不同鞋款放在長枱上，見合眼緣就可以向工作人員示意碼數。這款鞋工作人員表示斷碼，最細44號。（顏銘輝攝）

拿到鞋後，一定要開盒試一試，因為現場頗混亂，有可能兩隻鞋都是左腳或右腳，亦有可能是放了另一尺碼的鞋。試完鞋後覺得合適，就可以去排隊付款，若果不合適就交還給長枱後的工作人員。

入到場，那麼人多墟冚的場面可能會嚇到你一時六神無主。建議你第一時間先到長枱看款式，揀到心水款式就問碼，之後拿鞋試鞋。

試鞋的長凳長期爆滿。（顏銘輝攝）

值不值得去開倉？

以大熱型號Speedgoat 5為例，原價1500元，在開倉大減價至650元，這個低價真的前所未見。在坊間的網店及零售店，Speedgoat 5現時的價錢約為799元至899元，如果來開倉買，比坊間便宜149元至249元。大家可以衡量一下這個減價是否值得你去鰂魚涌兼排隊至少半小時。

Speedgoat 5之外，多款原價過千元的山鞋及跑鞋，都大減價至幾百元，最普遍的價格是650元，亦有部分低至500元。

Speedgoat 5售650元。（顏銘輝攝）

為何HOKA最近頻頻減價？

除了今次的開倉，HOKA在其他零售商的售價也普遍跌至1000元以下。從不同的跑圈人士得悉，HOKA即將換代理，相信大減價與此有關。