曼聯開操｜蒙特亮相卡靈頓　昔日仇人變隊友　父親一句話激怒車迷

曼聯正式開操，新加盟的美臣蒙特首度亮相卡靈頓與新隊友見面，這名曼聯新7號即遇上昔日仇人利辛度馬天尼斯，如今兩人變為隊友，立即「變臉大師」上身，攬頭攬頸稱兄道弟。



曼聯新球季開操，眾將返回卡靈頓報到，傷癒回歸的甸恩軒達臣﹑雲迪碧克亦有現身，但焦點必定是新兵美臣蒙特（Mason Mount）。

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坦赫格帶領眾將進行首節操練。（Getty Images）

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在場上的美臣蒙特是拚命三郎，去季以車路士球員身份在史丹福橋鬥曼聯時充滿火藥味，多次與利辛度馬天尼斯正面交鋒。馬天尼斯一次護皮球溜出底線，尾隨的蒙特手部有所動作，兩人其後在邊線再交手，馬天尼斯一手推開蒙特，然後兩人頭貼頭，幸好勞基梳爾隨即介入，分開兩人。

昔日在場上鬥得火紅火綠，如今位置變成隊友並於卡靈頓碰面，曼聯特意在社交網站放上二人合照，雙方攬頭攬頸示好，更在鏡頭前稱兄道弟，馬天尼斯說：「呢個我兄弟，以前我哋互鬥，今時今日我哋愛對方。」兩人不只在練習場碰頭，馬天尼斯在餐廳與蒙特碰面，除了相擁問好外，更向蒙特一家人示好。昔日各為其主，今時今日同坐一條船，以往的恩怨都一筆勾銷。

不少「曼迷」看到這幕都十分高興，更笑言這條是他最心愛的影片，不禁重複翻看120次。

美臣蒙特與馬天尼斯相見歡。（Getty Images）

美臣蒙特「擊敗」加拿祖爆冷成為曼聯新7號，這名英軍中場透過社交網站向「曼迷」表示，他將以表現來證明自己力足成為「7號仔」，「我知道這（7號）球衣的歷史和責任，我會盡一切努力，來證明我是有能力披上這球衣，我不會令大家失望」。

美臣蒙特首度以曼聯球員身份操練。（Getty Images）

蒙特一家人齊齊參觀奧脫福，走進更衣室時，當蒙特父親形容這裏就像「家」一樣，兒子以「特別」回應，這個對答即惹怒一眾「車迷」，有車路士球迷形容蒙特為高圖爾斯般的叛徒。