足球熱話｜記者曝坦赫格上任即列83項規例　稱美臣蒙特符合大部分

早在坦赫格（Erik ten Hag）去年剛接手曼聯帥位時，便以鐵腕治軍聞名，當時英國《每日電訊報》指他列出五大規例，禁止球員遲到、在食飯時用手提電話等等。

近日美臣蒙特（Mason Mount）盛傳即將加盟曼聯，天空體育記者Melissa Reddy透露坦帥剛到埗曼徹斯特時，介紹的規例原來有83條之多，當中大部分圍繞無球時的舉動。她續稱蒙特符合當中大部分條件，該名車路士中場也為坦赫格對比賽細節的要求而讚嘆不已。



不同的足球教練有不同的教導方針，有的要求鉅細無遺，有的追崇自由發揮。譬於過往便有球員分享過，摩連奴（José Mourinho）十分注重細節，甚至連你如何走位都要控制到極致；相反雲加（Arsène Wenger）則是較喜歡讓球員自由發揮——坦赫格似乎屬於前者。

報道指坦赫格初接任曼聯領隊便提出83條規例。（Getty Images）

美臣蒙特從車路士加盟曼聯在即，或許不少紅魔球迷心中已在假設他未來會擔任什麼位置，他的能力能達到坦帥的要求嗎？天空體育記者Melissa Reddy周一（3日）在Twitter中的貼文及相關報道，或許能減輕大家的疑慮。

她翌日在天空體育的新聞網站上再以報道補充，指坦赫格剛上任時向所有職員及球員解釋那83條規例，當中包括一些紀律和責任上的規條，但絕大多數是圍繞着球員在非控球狀態時該做些什麼。

報道中指出，蒙特在很多方面都符合坦赫格當時提出的要求，他本人也十分關注坦帥，而且該名荷蘭領隊剛上任不久便使曼聯有如此大的變化，這使蒙特心生鼓舞，也是他這次決定加盟曼聯的原因之一。

報道指美臣蒙特符合坦赫格該83條規例中的大部分要求。（Getty Images）

由於該則帖文及報道中都沒有詳細提及那83條規例是什麼，所以在Twitter上也沒有引起太大反應，但卻挑起了Reddit討論區內那些曼聯球迷的創作慾。

一開始時有網民稱那是「83樣關於我愛坦赫格的事情（83 Things I Love About Ten Hag）」、「坦赫格的83道陰影」（影射電影《格雷的50道色戒》）。隨後有人表示恐怕連8.3條也說不出，直至一名網民看似認真地列出一條清單時，相關的創作便愈來愈多。

網民創作的規例：

要追波

不能被對手過掉

如果他傳球就追着他

如果你跟不上他就對着他大嗌

如果還是失敗的話就讓雲比沙卡飛鏟他

要將「F*** 格拉沙」掛在嘴邊

永遠不要失波

真的永遠不要

拿到波後傳球給隊友

當拿到波後送入對方的禁區

當在禁區內有波就起腳

當你起腳就會入波



有網民笑言他這樣會被伊蒂哈德提供教練職位，也有人補充說「不要傳球給迪基亞」。之後再有網民列出清單，繼續為這83條規例創作。

迪基亞早前頻繁用波出事，今次被網民補充「不要傳球給迪基亞」。（Getty Images）

網民創作的規例（續）：

永不言敗

為球隊而戰

不要成為自私的球員

尊重你的家人

尊重你的伴侶

尊重你的隊友

尊重你的領隊

不要踢任何貓

不要偷任何「冬甩」

當落後敗不要在社交媒體上跳舞

避開摩根（Piers Morgan）

不要遲到



不過除此之外，亦有網民認為坦赫格此舉過於「瘋狂」，他表示剛看完Ｍatt Dickinson寫的《1999：關於曼聯與三冠王》，當中提到時任領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）一直讓戰術保持簡單：「傳球、利用空間、相信你的直覺。費格遜總是向球員灌輸這樣的概念，因為他相信他們能作出正確的決定。他甚至很少會討論戰術，有時會關注對方的某名球員，但更多的賽前準備是決定誰會在比賽上陣。」