美臣蒙特加盟曼聯在即　拍片告別車路士　答謝球迷18年支持｜轉會

美臣蒙特（Mason Mount）在社交網站發布短片，親口告別車路士，多謝車路士球迷過去18年的支持，他表示離隊是目前為職業生涯考慮的正確選擇。據報車路士已經接受曼聯總值6000萬鎊的報價，美臣蒙特在周一已完成體測，會跟曼聯簽約5年，並附加一年續約選項。



美臣蒙特拍片告別車路士，多謝球迷支持。（網上片段截圖）

美臣蒙特在英國時間昨（4日）晚在Instagram發布一段一分鐘多的影片，他說：「各位車路士球迷，大家好。基於過去6個月的傳聞，相信你們不會感到意外，但這不代表告訴你們離開車路士是一件容易的事。我覺得一份書面聲明是不足夠的，我想親口跟你們說，這18年來多麼感激你們的支持。」

「我明白，你們部分人或者不會滿意我的決定，但對我目前的職業生涯而言，這會是個正確的選擇。我6歲的時候就加入車路士，我們一起經歷過很多，贏過青年盃、我的年度最佳球員獎項、超級盃、世冠盃，當然還有永不會忘記贏得歐聯的那一晚。」

24歲的美臣蒙特還多謝車路士的青訓學院、所有合作過的教練、幕後工作人員等。影片發布後，列斯占士、堤亞高施華、芝維爾等車路士球員以至今夏轉投阿仙奴的夏維斯都留下流淚及傷心的表情符號，同時曼聯球員勞基梳爾則留言「我的兄弟」並附上一個紅色的心形圖案。