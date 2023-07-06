英超轉會｜曼聯鬧龍門荒驚傳斟日本小國腳　混血門將日職僅戰8場

迪基亞已約滿，求購奧拿拿又只聞梯響，甸恩軒達臣會否繼續留效成疑，曼聯隨時鬧龍門荒。日本傳媒《體育日本》驚傳，曼聯有意羅致效力浦和紅鑽的門將鈴木彩艷，這名年僅22歲的加納日本混血兒，究竟是什麼來頭？



縱然曼聯日前官宣簽入美臣蒙特（Mason Mount）後，但門將位置似乎更急切，迪基亞約滿後未知會否續約，而奧拿拿（Andre Onana）的收購又未見進展，如今卻傳來日本小國腳鈴木彩艷（Zion Suzuki）的名字。

根據日媒《體育日本》消息，紅魔鬼留意了鈴木彩艷一段時間，指曼聯準備開價500萬鎊求購這名浦和紅鑽的門將，更表示雙方談判順利，即將達成共識。一旦鈴木彩艷以這個轉會費加盟曼聯的話，有望打破古橋亨悟兩年前加盟些路迪的紀錄，成為史上從日職聯外流的日本球員最高轉會費紀錄。

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日媒指曼聯有意羅致浦和紅鑽的小將鈴木彩艷。（資料圖片／Getty Images）

誰是鈴木彩艷？

22歲的鈴木彩艷是加納與日本的混血兒，在美國阿肯色州（Arkansas）出生，在日本埼玉縣長大，是浦和紅鑽的青訓產品，年僅16歲5個月時與浦和簽下一紙職業合約，成為球會史上最年輕的職業球員。

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鈴木彩艷在浦和紅鑽不算有太多上陣機會。（Instagram截圖）

鈴木彩艷2021年首度在日職聯上演地標戰，可惜他在浦和的上陣機會不多，一直擔任老將西川周作的副手，今季未曾在日職聯上陣，過去兩季只上陣8次，其餘時間多數在聯賽盃或亞冠分組賽上陣。

縱然鈴木並非球會的正選，但他依然是日本小國腳的常客，過往曾入選多個梯隊，曾出戰2019年的U17世界盃，其後在東京奧運亦有份入選奧運隊。鈴木彩艷唯一一次代表日本大國腳出戰，就是在去年的東亞足球錦標賽，對香港一仗正選把關。

鈴木彩艷唯一一次代表大國腳，正是在東亞錦標賽對港隊。（資料圖片／Getty Images）

鈴木彩艷身高190厘米，身形絕不輸蝕，日媒指他身手不凡，反應夠快，加上手力超強，能夠從禁區把皮球擲至半場，有望成為日本國家隊門將的未來接班人。鈴木曾經說過，曼城門將艾達臣是他的學習對象，努力模仿這名巴西門將，努力訓練腳下功夫，「我希望透過自己的傳球，在球隊進攻上有貢獻。」