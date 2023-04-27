F1史上最激烈同隊內鬥　見證麥拿侖輝煌與沒落｜F1專欄．燈走賽車

筆者想在開首問大家，尤其是新晉車迷一個問題：在大家心目中，McLaren是一支怎樣的車隊？

近年McLaren位處中游，雖然偶有佳績，但與世界冠軍總有一定的差距；然而在更早的時期，McLaren其實曾是班霸。繼Aston Martin和Mercedes，今天就來回顧McLaren在F1的高低起跌。

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McLaren——F1史上第二成功的車隊

McLaren車隊成立於1963年，今年是其成立60周年，因此今季戰車也命名作MCL60。McLaren是目前F1歷史第二悠久、也是第二成功的車隊，至今奪得183次分站冠軍、12座車手世界冠軍和8座車隊世界冠軍，無論是歷史或賽績，都僅次於Ferrari（成立於1950年、曾獲16座車隊世界冠軍）。

雖然McLaren是英國車隊和車廠，但此品牌卻是由紐西蘭人Bruce McLaren於1963年創立，當時稱為Bruce McLaren Motor Racing，他曾駕駛Ford GT40勝出Le Mans 24小時賽。

Bruce McLaren在1967年參戰Daily Mail Race of Champions的照片。（Getty Images）

1970年代：始於災難 終於輝煌

好景不常，Bruce McLaren在1970年意外離世，大大打擊車隊；不過McLaren到1974年奪得了隊史上首個車隊冠軍，該年開始，Marlboro成為車隊的贊助商，造就日後的經典拉花，同時由名將Emerson Fittipaldi以3分之差奪得車手世界冠軍，雙喜臨門。

另一經典時刻出現在1976年，當年新加盟的車手James Hunt與Ferrari的Niki Lauda全季都鬥得寸步不讓，Hunt在季初取得2勝、但有4次DNF，再加在英國站遭取消資格，落後於奪得5勝的Lauda。然而在「綠色地獄」Nürburgring Nordschleife舉行的德國站，Lauda失控撞攔，賽車起火，在多位車手的協助下，終成功救出Lauda並送院急救，他也因傷錯過兩場比賽，Hunt急起直追下勝出4場。在決定性的最終戰日本GP，Lauda因惡劣天氣決定退賽，Hunt該站獲得季軍，並以1分之差壓過Lauda奪得世界冠軍。

James Hunt在1976年駕駛M23出賽。（Getty Images）

1980年代：首個高峰

McLaren於1980年代迎來輝煌時期，引擎和車手成為兩大關鍵——1984年，車隊由Cosworth DFV引擎轉用以TAG名義參賽的Porsche引擎，車手組合亦轉為Niki Lauda和Alain Prost的「黃金組合」，結果Lauda以僅0.5分之微，壓過Prost奪得生涯第三座、也是最後一座世界冠軍，是F1史上冠亞軍之間最接近的積分差距。同時McLaren以143.5分奪得車隊世界冠軍，分數是當年亞軍Ferrari的逾兩倍。

1985年則輪到Prost奪冠，然而最後一年參賽的Lauda卻因機件故障多次DNF，只有3次得分和1場分站冠軍，總成績僅得第10名。1986年堪稱渦輪引擎的顛峰，Prost需要和Williams勁敵Nigel Mansell於最終戰澳洲GP決勝負，但Mansell在比賽後段爆胎，Prost以因而兩分之差衛冕世界冠軍，不過麥拿侖最終無緣車隊世界冠軍，錦標終由Williams奪得。

1984年F1葡萄牙站，Alain Prost（左）與Niki Lauda（右）一同登上頒獎台。（Getty Images）

1988-89年：「神車」造就F1史上最經典內鬥

McLaren的第二個王朝於1988年展開，當年他們與本田合作，並在Gordon Murray協助下開發「神車」MP4/4，當年MP4/4取得驚人的16戰15勝。若非Senna在意大利GP領先期間被慢車撞到，McLaren必定達成全戰冠軍的壯舉。順帶一提，以往McLaren F1賽車名稱中的MP是指「Marlboro Project」。

1988年的MP4/4在16站賽事中贏了15站，獲譽為F1史上最強戰車之一。（Getty Images）

車手方面，McLaren在引擎供應商本田和Prost的推薦下簽下極具潛力的Ayrton Senna，這個陣容雖然強勁，但也成為了F1史上其中一個最繪炙人口的車隊內鬥。McLaren憑着強大的戰車，令Senna和Prost完全自成一個集團，兩人多次包辦1 - 2，基本上只得他們兩人爭冠軍，使隊內競爭更加激烈。當年的世界冠軍在本田主場日本站塵埃落定，排頭位的Senna因起步熄火一度跌至第14位，但憑MP4/4的卓越性能和自己的高超技術，最終成功反超領先的Prost取得冠軍，並提前一站奪得首座世界冠軍，這也。

1989年，Senna和Prost的關係迅速惡化，McLaren就只差沒有公開宣布分裂。雖然Senna有5次DNF，但擁有較多分站冠軍，使他能在尾二的日本站與領先的Prost決鬥。

Senna（左）與Prost的內鬥，是F1史上最著名的同隊相爭故事。（Getty Images）

然而在該站一共53圈的賽事，第47圈出現峰迴路轉的情節——當Senna在16號彎以內線進攻時，領先的Prost選擇繼續切入彎道，結果與Senna碰撞，二人停在緩衝區，Prost退賽，但Senna要求工作人員幫忙推動車輛，並由緊急路線返回賽道，最終Senna雖然首名衝線，但被FISA以駛離賽道及通過非賽道路段進入維修區為由取消資格，世界冠軍落在Prost手上。

Senna上訴不果，反被加罰10萬美元及禁賽6個月，更被FISA標籤為「危險車手」，然而因為Prost與同為法國人的時任FISA主席Jean-Marie Balestre關係匪淺，這判決的公平性惹來外界極大質疑。

Prost與Senna的關係一度破裂。（Getty Images）

1990年代：連失Prost與Senna 麥拿侖強弩之末

Senna於1990年捲土重來，Prost則轉投Ferrari，但兩人的對決還遠沒有結束。Senna和Prost繼續成為當季的分站冠軍常客，而日本站連續第3年成為決出世界冠軍的一站，但這一次跟1989年不同，Senna在總成績領先，並在該站頭位起步，然而他在非賽車線起步，使第2位的Prost登上第1，對此情況，Senna心中已然有了想法——他在T1內線撞向Prost，兩位都需退賽，兩人都未能取得分數下，Senna和McLaren因此再度成為世界冠軍。

由於最大勁敵Prost效力的Ferrari競爭力下滑，Senna在1991年幾乎無人能敵，成為三屆世界冠軍，也是其一生中最後一個世界冠軍。在此期間，McLaren達成雙料4連霸，是車隊最輝煌的時期。1992年，Williams祭出擁有各種「黑科技」的FW14B，Senna最終僅得第4，McLaren連奪四屆冠軍的皇朝也結束。Senna在1994年轉投Williams，然而該季第三站聖馬利諾站，Senna在賽事期間意外身亡，結束一代「車神」的傳奇。

Senna意外身亡，但他的故事流傳後世，故事也被拍成紀錄片。（Getty Images）

1998年：Mika Häkkinen和Adrian Newey成就短暫復甦

自失去Senna後，McLaren成績下滑，在中游徘徊數年，但隨著1998年修改技術規例，加上空力鬼才Adrian Newey（現任Red Bull技術主管）加盟，McLaren的戰績終於回勇，該季其最大勁敵為Ferrari和Michael Schumacher。

該年，McLaren的兩位車手為Mika Häkkinen和David Coulthard，達成開季連續兩站1 - 2完賽。雖然McLaren自1997年開始使用的獨立後煞車系統，在Ferrari的投訴下被禁用，但之後的賽站McLaren仍再達成3次1 - 2，而Häkkinen在最終戰日本GP前已奪得7勝，在總成績領先，而Schumacher也有6勝，2人之間僅差4分下，再次在日本站對決。

Michael Schumacher（左）與Mika Häkkinen（右）是當年彼此的競爭對手。（Getty Images）

該站Schumacher取得杆位，Häkkinen排第2起步，後者只需保持位置就能奪得世界冠軍。然而Schumacher卻令人震驚地在起步時引擎熄火，要從尾位起步，Häkkinen立刻擁有了絕對優勢。起跑後縱使Schumacher不斷超車並回到三甲，但Häkkinen早已一騎絕塵，Schumacher也在第28圈爆胎退賽，Häkkinen順利取得分站冠軍，奪下生涯首個世界冠軍，McLaren亦相隔6年重奪車隊世界冠軍，也是引擎供應商Mercedes-Benz回歸F1後的首個世界冠軍——未料這成為McLaren至今的最後一座車隊冠軍。

Mika Häkkinen在1998年奪得車手總冠軍、也助McLaren重奪車隊總冠軍。（Getty Images）

1999年，McLaren和Ferrari於翌年再度正面交峰，當年Schumacher在季中的英國站因煞車失靈直撞護欄，導致右腳骨折，短期內都無法參賽，Ferrari的2號車手Eddie Ervine取而代之負起爭冠重任，他在季中急起直追，勝出奧地利、德國和馬來西亞站，反而McLaren卻接連犯錯，包括Häkkinen在聖馬利諾站及意大利站領先下失誤退賽。來到日本站，復出的Schumacher排頭位，以協助Ervine奪冠為主要任務的他卻在起步後遭Häkkinen超越，最終Häkkinen成功衛冕，但麥拿侖在車隊世界冠軍上敗給Ferrari。

2015-17年：與Honda再一次合作 卻成災難結局

2014年F1進入混能引擎年代，而McLaren也拋出一個重磅消息：2015年將再度與引擎供應商本田合作。這一消息無疑令外界十分興奮，因為1988至1992年的「黃金時代」或會再度出現，加上有兩位世界冠軍車手Fernando Alonso和Jensen Button效力，外界期望極高，誰料等候他們的是一場災難。

2015年在巴塞隆拿的季前測試，Alonso因不明故障撞牆，使其出現短暫失憶，無法參加開幕戰澳洲GP，事故原因至今仍眾說紛紜。由於McLaren CEO Ron Dennis要求本田提前1年參賽，雙方就開發方面亦鮮有溝通，加上本田錯誤走上「Size Zero」的研發道路，使引擎的可靠性大打折扣，如渦輪等重要部件的尺寸只能縮小，直接影響動力輸出及回收。

McLaren回歸本田懷抱，結果卻慘不忍睹。（Getty Images）

McLaren在搭載本田動力的3年期間動力不足且壞車不斷，為延長使用壽命只得進一步下調輸出，使車隊與上游的差距愈來愈大。McLaren MP4-30搭載的本田RA615H動力單元僅得700馬力，而Mercedes-AMG同年的PU106B則高達870馬力，也難怪Alonso能在2015年的本田主場祭出「GP2引擎」的經典名言。

2015至17年間，McLaren合共參賽60場，卻有多達34場因機件故障退賽，如此高的故障率，也意味著需要頻密更換動力單元及相關部件，導致經常罰格起步，只能偶然得分，從原本的中上游車隊變成下游一員，其中Alonso和Button在2015年比利時GP因超額更換動力單元分別罰55及50位，是當時單站罰格的最高紀錄。然而Button在同年的墨西哥GP更因更換5副動力單元和變速箱而將此罰格紀錄推上70位，至今無人能破。

McLaren在2015年的總成績僅得第9名，是創隊以來的最差成績；2016年及2017年也只在中下游掙扎，2017年更是開季連續7場未能得分。

當年效力McLaren的艾朗素曾在無線電中將本田引擎譏為「GP2引擎」，至今仍是名句。（Getty Images）

2018年至今：進入重建期 未能掌握地面效應

本田引擎的表現使McLaren在3年合約期結束後，馬上轉投Renault陣營，誓言要重建車隊。轉用Renault後，車隊仍位居中游，但可靠性已有明顯進步，能多次得分，而Carlos Sainz更在2019年巴西站為車隊奪得自2014年開幕戰後的首個分站三甲（季軍）。

McLaren在2020年進步更明顯，車隊重點培訓的小將Lando Norris在開幕戰奧地利GP就奪得季軍，加上Ferrari表現下滑和Racing Point被罰下，進佔年度季軍，是相隔8年再獲年度三甲；2021年更是在意大利站由Daniel Ricciardo奪冠、Lando Norris獲亞軍，達成當季唯一的同隊1-2，全年合共奪得5次頒獎台，在Ferrari的反攻下依舊維持最佳中游（Best of the rest）的位置。

Carlos Sainz在2019年巴西站獲得季軍。（Getty Images）

然而，F1在2022年大改例，重新引入地面效應後，McLaren連續兩年因開發方向錯誤而在季初落入下游，只能拾級而上。在今年的新車MCL60的發佈會上，車隊新負責人Andrea Stella更表示，新車的數據未符合預期，本季的任務是在開季後推出升級後追，情況與去年相似。目前McLaren雖然靠澳洲GP的雙車得分暫時位居最佳中游的第5位，但MCL60的問題在於空力設計存在缺陷，車架風阻太大，就算開啟DRS仍有速度差距。車隊已宣佈在接續的阿塞拜疆GP推出升級，嘗試拉近與上游的距離。

McLaren現時是中游一員，但如果開發方向正確，要成為上游集團仍不是不可能，畢竟同樣採用Mercedes-AMG動力的Aston Martin也能挑戰前三名。而且F1於2026年會再有動力改例，McLaren的前景仍值得期待。

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