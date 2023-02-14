F1｜麥拿侖發布新戰車不敢樂觀　諾里斯面對現實：能爭第4就很好

F1（一級方程式世界錦標賽）3月初正式開季，下周末便會舉行季前測試，各支車隊輪流公布新一季戰車拉花，擁有人氣車手諾里斯（Lando Norris）的麥拿侖也在周二凌晨舉行發布會。

麥拿侖上季戰績不如預期、最終排名第5，諾里斯雖明言希望為麥拿侖重奪錦標，但車隊的說辭卻令人憂心。



麥拿侖在2023賽季除了有諾里斯連續第5年效力，還有取代列卡度的超級新秀皮亞斯特利（Oscar Piastri），由於麥拿侖過去數季一直有力爭取除了三強紅牛、平治和法拉利以外「Best of the rest」的位置，他們新一季的戰車也令人期待。

適逢今年是麥拿侖F1車隊創立的60周年，新戰車也命名為MCL60以紀念，戰車「拉花」與上季分別不大，同樣是以「木瓜橙」和黑色作主色。

不過，今季晉升為車隊領隊的史迪拿（Andrea Stella）卻在還未做季前測試，已先給予悲觀的評價：「我們發現了幾個可以改善的地方，從好的角度看，我們幾乎在所有有關方面都有所提升，主要是空氣動力的部份。」

但他承認，對於戰車有些問題發現得較遲，「雖然我們滿意戰車在某些方面的進步，但也有些部份，我們比較遲才了解到，未必能在短期內就能改進……所以要開季後才能展開研發，我們的期望也要現實一點。」麥拿侖一直在苦候新風洞及模擬器落成，但新設施最快也要明年才可啟用，意味2025年所使用的戰車才會受惠。

麥拿侖主將諾里斯年僅23歲，已獲視為現役F1最佳車手之一，去年他坦承曾獲紅牛斟介，也有傳平治未來有意找他做咸美頓的接班人，然而他去年2月仍與麥拿侖續長約至2026年，並繼續向麥拿侖後續的發展投以信心一票。

但也強調，知道今季不會「大躍進」變成三甲車隊：「對我們來說，一個成功的賽季就是去挑戰成為三強之一，上季我們失敗了，若然今季結束時，我們能在那個位置，能爭取第4名、挑戰成為三甲，我們就應該要滿意，這才是現實的目標。今季我們不會與紅牛、法拉利和平治同一水平，我們與此還有距離。」